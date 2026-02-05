0 800 307 555
Рада ЄС затвердила механізм надання Україні кредиту на €90 млрд

Казна та Політика
84
Рада ЄС планує у стислі строки досягти домовленостей з Європейським парламентом щодо фінальних текстів регламентів.
Рада ЄС погодила правову базу для надання Україні кредиту на 90 мільярдів євро на 2026−2027 роки.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Наступним кроком має стати оперативне узгодження документів з Європейським парламентом, щоб перший транш фінансування був перерахований на початку другого кварталу поточного року.
Рада ЄС планує у стислі строки досягти домовленостей з Європейським парламентом щодо фінальних текстів регламентів. Також очікується звернення до Європарламенту із запитом на згоду щодо змін до багаторічної фінансової рамки ЄС для гарантування кредиту.
Після завершення всіх процедур Європейська комісія зможе здійснити перший платіж.

На що підуть кошти кредиту

Кредитна програма покликана допомогти Україні покрити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої збройної агресії росії. Фінансування спрямовуватиметься насамперед на підтримку державного бюджету та оборонних потреб країни.
Як зазначив міністр фінансів Республіки Кіпр Макіс Керавнос, ухвалене рішення підтверджує подальшу рішучу підтримку України з боку Європейського Союзу та її здатність зберігати стійкість в умовах війни.
Відповідно до домовленостей Європейської ради, кредит буде профінансовано за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та забезпечено гарантіями бюджету Євросоюзу. Повернення коштів передбачене лише після того, як росія виплатить Україні воєнні репарації.

Інструменти фінансування

Згідно із запропонованою рамковою програмою, фінансування буде надано двома способами:
  • 30 млрд євро як макрофінансова допомога Україні, що реалізовуватиметься через механізм MFA або в межах програми Ukraine Facility;
  • 60 млрд євро на розвиток оборонно-промислового потенціалу України та закупівлю військової техніки.
Обсяги та графік фінансування визначатимуться відповідно до фінансових потреб України на основі стратегії фінансування, яку готуватиме українська сторона. Стратегію має затвердити Рада ЄС після оцінки Європейської комісії.
Усі виплати будуть пов’язані з дотриманням низки умов, зокрема щодо верховенства права та протидії корупції.

Обслуговування боргу

Витрати на сплату відсотків за кредитом планується покривати з бюджету ЄС. Це має забезпечити вигідніші умови позики та знизити боргове навантаження на Україну.
Рішення не вплине на бюджетні внески Чехії, Угорщини та Словаччини, які не беруть участі в механізмі посиленої співпраці.

Довідка Finance.ua:

  • за попередніми оцінками МВФ, загальні фінансові потреби України у 2026−2027 роках становлять 135,7 млрд євро за умови завершення війни у 2026 році;
  • рішенням Європейської ради у грудні 2025 року передбачено, що ЄС покриє дві третини цієї суми — 90 млрд євро. Решта фінансування очікується від міжнародних партнерів, зокрема країн G7;
  • від початку повномасштабної агресії росії ЄС та його держави-члени надали Україні 193,3 млрд євро різної допомоги.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСЄврокомісіяФінансова допомога
