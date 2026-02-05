Боротьба з тіньовим ринком пального: понад 463 млн грн штрафів та припинено дію майже 900 ліцензій Сьогодні 08:35 — Казна та Політика

ДПС системно моніторить діяльність автозаправних станцій.

У 2025 році Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала штрафні санкції на суму понад 463 млн грн та припинила дію майже 900 ліцензій.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Масштаби порушень і результати перевірок

За підсумками 2025 року податкова служба:

провела 6 015 фактичних перевірок;

виявила 5 349 порушень;

застосувала штрафи на 463,7 млн грн;

припинила дію 886 ліцензій;

вилучила з незаконного обігу пальне та обладнання на мільйони гривень.

ДПС зазначає, що системно моніторить діяльність автозаправних станцій, використовуючи дані податкової звітності, реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та інших електронних джерел.

«Тіньовий ринок пального — це не дрібне порушення. Це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, відновлення та соціальних виплат. Завадити цьому можуть лише системні, а не точкові заходи. І це не про тиск на бізнес. А про чесні та прозорі правила роботи всіх учасників ринку та захист інтересів кожного споживача», — зазначила вона.

Найпоширеніші порушення

Під час перевірок податківці фіксували:

продаж необлікованого пального;

відсутність документів про його походження;

порушення фіскального обліку.

Окремим напрямом роботи є взаємодія з правоохоронними органами. У 2025 році спільно з Національною поліцією України:

зафіксовано 160 фактів незаконної реалізації пального;

вилучено з обігу пальне та обладнання на суму близько 9 млн грн.

«Всіх „любителів“ схем очікують мільйонні фінансові санкції. Бо коли крадеш у держави, армії, пенсіонерів — маєш чітко розуміти, що за це доведеться відповідати», — наголосила Карнаух.

Крім того, ДПС активно користується інформацією, яка надходить від громадян для виявлення нелегальних схем: звернення та скарги споживачів стають підставою для проведення перевірок.

Контроль рівня зарплат у ліцензованих платників

ДПС також перевіряє дотримання вимог щодо рівня середньої заробітної плати у платників, які мають ліцензії на торгівлю пальним, а також алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет.

Середня зарплата по підприємству має становити:

не менше 1,5 мінімальної зарплати, якщо всі торгові точки розташовані поза межами обласних центрів, далі ніж за 50 км від них і мають площу до 500 м²;

не менше 2 мінімальних зарплат, якщо хоча б одна точка знаходиться в обласному центрі, ближче ніж за 50 км до нього або має площу понад 500 м².

У разі порушення цих вимог можливе припинення дії ліцензії.

