США залишаються найбільшим ринком для ІТ-експорту України (інфографіка)

У грудні 2025 року обсяг експорту ІТ-послуг становив 685 млн доларів.
Експорт ІТ-послуг з України у грудні 2025 року зріс до 685 млн доларів, що на 142 млн дол. або 26,2% більше, ніж у листопаді. Найбільшим ринком для українських ІТ-компаній у 2025 році залишається США (2,392 млрд дол.).
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Національного банку України.

Динаміка експорту в грудні

За даними НБУ, у грудні 2025 року обсяг експорту ІТ-послуг становив 685 млн доларів. Порівняно з листопадом зростання склало 142 млн доларів, або 26,2%.
Загальний обсяг експорту ІТ-послуг за підсумками 2025 року досяг 6,656 млрд доларів
Загальний обсяг експорту ІТ-послуг за підсумками 2025 року досяг 6,656 млрд доларів
Для порівняння, у грудні 2024 року експорт ІТ-послуг перебував на рівні 616 млн доларів. Таким чином, у річному вимірі показник зріс на 69 млн доларів, або 11,2%.

Підсумки 2025 року

Загальний обсяг експорту ІТ-послуг за підсумками 2025 року досяг 6,656 млрд доларів. Це на 210 млн доларів, або 3,3% більше, ніж у 2024 році, коли українські ІТ-компанії експортували послуг на 6,446 млрд доларів.
Гетманцев зазначає, що попри зростання у 2025 році, обсяги експорту ІТ-послуг залишаються нижчими за рівень 2022 року. Тоді експорт галузі становив 7,349 млрд доларів.
«Однак ІТ-галузь безперечно має величезний потенціал для розвитку та реалізації нових проєктів. Зокрема, в умовах війни значна кількість компаній зосередилась на створенні продуктів в напрямку Defense Tech: дрони, оптичні пристрої, РЕБи, роботизовані системи, захищений зв’язок тощо. Головним інструментом прориву у цьому контексті має стати спецрежим Defence City, що стартував у січні 2026 року. Він пропонує виробникам ОПК податкові пільги, підтримку в експорті та допомогу з релокацією», — додав нардеп.

Ключові країни-партнери

Найбільшими партнерами України з експорту ІТ-послуг у 2025 році стали:
  • США — 2,392 млрд доларів;
  • Мальта — 578 млн доларів;
  • Велика Британія — 557 млн доларів;
  • Кіпр — 480 млн доларів;
  • Ізраїль — 264 млн доларів.
У 2024 році ці самі країни також очолювали перелік найбільших ринків для українського ІТ-експорту.
Найбільші партнери України з експорту ІТ-послуг у 2025 році
Найбільші партнери України з експорту ІТ-послуг у 2025 році, Інфографіка: Данило Гетманцев
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в 2025 році обсяги обов’язкових платежів, сплачених ІТ-сектором, зросли на 33,2%. Податкові надходження збільшилися на 35%, а надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) — на 23%. Загальна сума платежів за рік становила 58,6 млрд грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ITЕкспорт
