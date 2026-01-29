0 800 307 555
Скільки податків заплатив ІТ-бізнес України у 2025 році (інфографіка)

Казна та Політика
28
У 2025 році обсяги обов’язкових платежів, сплачених ІТ-сектором, зросли на 33,2%. Податкові надходження збільшилися на 35%, а надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) — на 23%. Загальна сума платежів за рік становила 58,6 млрд грн.
Про це пише DOU з посиланням на дані Державної податкової служби.
Для аналізу були використані КВЕДи «Комп'ютерне програмування» та «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» як найбільш поширені серед ІТ-підприємців.
Водночас частина фахівців реєструє діяльність за іншими КВЕДами, тому наведені показники відображають лише частину податкової активності ІТ-сфери.

Скільки податків сплатив ІТ-сектор у 2025 році

Упродовж 2025 року ІТ-компанії та ФОПи сплатили до державного бюджету 50,53 млрд грн, що на 35% більше, ніж у 2024 році. З цієї суми:
  • 32,94 млрд грн сплатили юридичні особи;
  • 17,59 млрд грн — фізичні особи-підприємці.
Найбільші надходження були зафіксовані у IV кварталі — понад 13 млрд грн.
У I-III кварталах обсяги надходжень були майже однаковими — понад 12 млрд грн за квартал. У середньому ФОПи формують близько третини всіх податкових надходжень ІТ-сектору.
Найбільші суми традиційно припали на напрями «Комп'ютерне програмування» та «Консультування з питань інформатизації», найменші на «Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням».
Сплачені податки у 2025 році (з розподілом за КВЕДами та кварталами)
Сплачені податки у 2025 році (з розподілом за КВЕДами та кварталами), dou.ua
Резиденти Дія. City у 2025 році сплатили 33,5 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Скільки сплатили ЄСВ

У 2025 році юридичні особи та ФОПи разом сплатили близько 8,1 млрд грн ЄСВ.
Найменший показник був у I кварталі — 1,81 млрд грн, у наступних кварталах внески становили понад 2 млрд грн.
Сплата ЄСВ у 2025 році (з розподілом за КВЕДами та кварталами)
Сплата ЄСВ у 2025 році (з розподілом за КВЕДами та кварталами), dou.ua

Як зросли платежі порівняно з 2024 роком

У 2024 році ІТ-сектор сплатив до держбюджету понад 37 млрд грн, з яких:
  • 22 млрд грн — юридичні особи;
  • 15 млрд грн — ФОПи.
Таким чином, у 2025 році сума платежів зросла приблизно на 13 млрд грн.
Порівняння сплачених податків у 2025 і 2024 роках
Порівняння сплачених податків у 2025 і 2024 роках, dou.ua

Чинники зростання податкових надходжень

Експерт Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Тарас Маршалок називає дві ключові причини зростання:
  1. Макроекономічні фактори — інфляція, девальвація гривні та зростання номінального ВВП. У 2025 році інфляція сягнула 8%, курс гривні зріс на 3,7% до долара США та на 8,3% до євро, що збільшило гривневий еквівалент доходів ІТ-сектору.
  2. Зміни в податковому законодавстві, ухвалені наприкінці 2024 року. Зокрема, ставка військового збору зросла з 1,5% до 5%, а сам платіж поширили на ФОПів на спрощеній системі.
За словами експерта, у 2025 році надходження ПДФО та військового збору від юридичних осіб зросли на 90,7%, або на 7,6 млрд грн, що сформувало 71% усього приросту податкових платежів ІТ-компаній.

Частка ІТ у загальних податкових надходженнях

Загальні податкові надходження до держбюджету у 2025 році становили близько 3,3 трлн грн. Частка ІТ-сектору становить близько 2%.
Водночас ІТ-бізнес забезпечив 14,1 млрд грн єдиного податку, або майже 18,5% його загального обсягу.
«Для порівняння, банки сплатили 83,3 млрд грн податку на прибуток, а торгівля тютюновими виробами принесла 122,5 млрд грн акцизного податку. Це робить суми сплачених усіх податків в ІТ навіть меншими, ніж окремо сплачені податки представниками інших сфер економічної діяльності. Однак особливо значущою є роль ІТ-сектору у формуванні надходжень єдиного податку. У 2025 році представники ІТ-бізнесу сплатили 14,1 млрд грн, або майже 18,5% усього обсягу цього податку», — пояснив Маршалок.
Податки
