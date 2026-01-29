0 800 307 555
Італія надала 1 мільйон євро на посилення кібербезпеки України

Казна та Політика
12
Італія спрямувала 1 млн євро на посилення українського кіберпростору. Близько 900 тис. євро підуть на захист Тернопільської області, ще 100 тис. євро — на підтримку Проєктного офісу Талліннського механізму.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

У Тернопільській області реалізують два кіберпроєкти

  • Оновлення інфраструктури: Тернопільщина отримає сучасне мережеве та серверне обладнання.
  • Розбудова захищеної мережі: побудують мережу з використанням автоматизованих засобів безпеки, зокрема із системами EDR, а персонал навчать миттєво реагувати на складні загрози.

Частина внеску піде на роботу Проєктного офісу Талліннського механізму

Це допоможе залучати ще більше міжнародних ініціатив для захисту української цифрової екосистеми.
Також профінансують щорічний огляд національної системи кібербезпеки від Національного координаційного центру (НКЦК) при РНБО України.
Італія приєдналася до Талліннського механізму у 2024 році. Під час Конференції з відновлення України, що відбулася в Римі в липні 2025 року, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні підписали декларацію про наміри щодо розвитку довгострокових ініціатив із нарощування кіберспроможностей та зміцнення цифрової інфраструктури України.
Талліннський механізм створено у 2023 році. У його межах уже реалізовано десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України. До механізму приєдналися:
  • Велика Британія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Італія, Канада;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • США;
  • Франція;
  • Швеція;
  • Фінляндія.
Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.
