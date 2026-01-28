0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна та ЄС узгодили план розвитку логістики на Дунаї

Казна та Політика
18
Україна та Європейська комісія обговорили поточну ситуацію в Дунайському регіоні
Україна та Європейська комісія обговорили поточну ситуацію в Дунайському регіоні
Україна та Європейська комісія обговорили поточну ситуацію в Дунайському регіоні та чорноморських портах, а також шляхи подолання логістичних викликів, спричинених повномасштабною війною, та узгодили план подальшого розвитку.
Про це йшлося під час зустрічі представників Мінрегіону, Європейської комісії, АМПУ, Ізмаїльського порту, «Укрзалізниці» та Українського Дунайського пароплавства, повідомляє пресслужба українського міністерства, інформує «Українська зернова асоціація».
Ключовою метою зустрічі стало узгодження підходів до координації допомоги, яку Європейська комісія може надати Україні.
Учасники детально розглянули стан портової інфраструктури, пропускну здатність маршрутів, наслідки пошкоджень та енергетичні обмеження, а також визначили ключові «вузькі місця», включно з днопоглибленням Дунаю та модернізацією потужностей.
Проаналізували використання 50 млн євро фінансової підтримки ЄС для відновлення критично важливої інфраструктури.
За матеріалами:
agrotimes.ua
Агробізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems