Україна та ЄС узгодили план розвитку логістики на Дунаї
Україна та Європейська комісія обговорили поточну ситуацію в Дунайському регіоні та чорноморських портах, а також шляхи подолання логістичних викликів, спричинених повномасштабною війною, та узгодили план подальшого розвитку.
Про це йшлося під час зустрічі представників Мінрегіону, Європейської комісії, АМПУ, Ізмаїльського порту, «Укрзалізниці» та Українського Дунайського пароплавства, повідомляє пресслужба українського міністерства, інформує «Українська зернова асоціація».
Ключовою метою зустрічі стало узгодження підходів до координації допомоги, яку Європейська комісія може надати Україні.
Учасники детально розглянули стан портової інфраструктури, пропускну здатність маршрутів, наслідки пошкоджень та енергетичні обмеження, а також визначили ключові «вузькі місця», включно з днопоглибленням Дунаю та модернізацією потужностей.
Проаналізували використання 50 млн євро фінансової підтримки ЄС для відновлення критично важливої інфраструктури.
