0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дрони для фронту можуть подешевшати

Казна та Політика
10
Депутати пропонують звільнити від ПДВ операції з постачання безпілотників.
Депутати пропонують звільнити від ПДВ операції з постачання безпілотників.
у Верховній Раді пропонують звільнити від ПДВ операції з постачання безпілотників та комплектуючих до них. Законопроєкт спрямований на підвищення ефективності забезпечення Сил оборони в умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України.
Відповідний документ вже зареєстрували в парламенті, пише видання Новини.Live.

Що пропонує документ

Пропонується внести зміни до Податкового кодексу, якими передбачається розширення категорії безпілотних літальних апаратів, операції з постачання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Сюди також пропонують включити акумулятори, пускові установки та наземні станції дистанційного керування.
«Законопроєкт спрямований на досягнення суспільно значущої мети — посилення обороноздатності України в умовах збройної агресії, та відповідає національним інтересам держави. Його прийняття сприятиме підвищенню спроможностей Сил безпеки і оборони України шляхом прискорення постачання сучасних безпілотних систем, зменшення фінансових та адміністративних бар’єрів у ланцюгах постачання, у тому числі за рахунок благодійної допомоги», — йдеться в повідомленні.
Станом на зараз документ опрацьовується в комітеті.

Що таке ПДВ і як це впливає на ціну товарів

ПДВ — це податок на додану вартість, який зазвичай становить 20% від ціни товару чи послуги. Тобто, якщо товар коштує 100 гривень, то з ПДВ покупець платитиме 120 гривень. 20 гривень з цієї суми — це податок, який йде державі.
Відповідно, якщо ПДВ на комплектуючі для дронів скасують, вони коштуватимуть дешевше.
За матеріалами:
Novyny.live
АрміяВійськова служба
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems