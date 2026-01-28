0 800 307 555
Литва виділила понад 14 млн євро на відновлення України

Казна та Політика
16
Під час засідання в середу, 28 січня, уряд Литви схвалив чотири проєкти, спрямовані на відновлення України, які будуть фінансуватися з Фонду розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги.
Про це пише LRT, передає «Європейська правда».
На ці проєкти виділено понад 14,5 млн євро.
«Я рада, що наші обіцянки та домовленості втілюються в життя. Участь Литви у відновленні України є дуже важливою для нас усіх, і я рада, що Литва все більше і більше сприяє цьому різними проєктами та конкретними рішеннями», — сказала прем’єр-міністр Інга Ругінене.
Згідно з пропозицією Міністерства закордонних справ (МЗС), на реалізацію першої фази проєкту «Школи майбутнього в Україні» буде виділено 5 млн євро. З цієї суми 500 тисяч євро з цієї суми надійдуть з цільового внеску Ірландії до фонду допомоги.
За інформацією МЗС, ця фаза, яка буде реалізована Центральним агентством з управління проєктами (ЦАУП), включатиме технічне архітектурне проєктування школи в Житомирі, яка була зруйнована в 2023 році під час російських атак, та будівництво підземного багатофункціонального укриття.
За матеріалами:
Finance.ua
