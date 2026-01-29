Військовий збір: надходження зросли більш ніж утричі Сьогодні 08:38 — Казна та Політика

надходження зросли більше ніж утричі

У 2025 році надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).

Про це повідомляє ДПС.

Найбільші обсяги надходжень забезпечили:

м. Київ — 52,6 млрд грн;

Дніпропетровська область — 18,2 млрд грн;

Львівська область — 12,6 млрд грн;

Харківська область — 10,3 млрд грн.

Зростання надходжень пов’язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків.

