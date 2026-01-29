Військовий збір: надходження зросли більш ніж утричі
У 2025 році надходження військового збору склали 163,6 млрд гривень. Це у понад три рази більше, ніж у 2024 році (51,2 млрд грн).
Про це повідомляє ДПС.
Найбільші обсяги надходжень забезпечили:
- м. Київ — 52,6 млрд грн;
- Дніпропетровська область — 18,2 млрд грн;
- Львівська область — 12,6 млрд грн;
- Харківська область — 10,3 млрд грн.
Зростання надходжень пов’язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків.
