У 2025 році кіберзлочинці викрали криптовалюти на $2,7 млрд

Криптовалюта
16
Кіберзлочинці у 2025 році викрали криптовалюти загальною вартістю $2,7 мільярда. Ці результати є рекордними для зловмисників та перевищують $2,2 млрд у 2024 році й $2 млрд у 2023-му.
Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на дані фірм, що займаються моніторингом блокчейну.

Відомі інциденти

Найгучнішою кібератакою року, а також новим рекордом, стала крадіжка криптовалюти на суму $1,4 млрд з біржі Bybit.
Аналітичні компанії, що займаються блокчейном, разом із ФБР звинуватили у цьому пограбуванні хакерів з Північної Кореї, які найбільш активно атакують біржі та інші web3 і децентралізовані фінансові сервіси.
Раніше цього року з’являлася інформація, що у 2025 році північнокорейські хакери викрали криптовалюту на суму понад $2 млрд.
За даними розслідувань, ці кошти спрямовують на фінансування ядерної програми Пхеньяна. Загалом з 2016 року обсяг викрадених ними активів уже перевищив $6 млрд.
Серед інших масштабних інцидентів — злом децентралізованої біржі Cetus, з якої було викрадено $223 млн. У 2025 році також зазнав атаки протокол Balancer на блокчейні Ethereum, що призвело до втрати ще $128 млн.
Ще одним резонансним випадком став злом криптобіржі Phemex, звідки зловмисники вивели $73 млн.
За матеріалами:
mezha.media
