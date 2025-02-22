Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери зламали Bybit та викрали 1,5 млрд доларів — Finance.ua

Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери зламали Bybit та викрали 1,5 млрд доларів Сьогодні 09:42 — Криптовалюта

Найбільша криптокрадіжка в історії: хакери зламали Bybit та викрали 1,5 млрд доларів

Хакери зламали одну з найбільших у світі криптовалютних бірж Bybit. Зловмисникам вдалося викрасти майже 1,5 млрд доларів криптовалюти. Це найбільша крадіжка крипти за всю історію індустрії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як вдалося викрасти активи

Як заявив гендиректор біржі Бен Чжоу, хакерам вдалося отримати контроль над гаманцем Ethereum і перевести активи на невстановлену адресу. Bybit заявила, що зможе повністю покрити збитки.

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Видання з посиланням на онлайн-аналітика ZachXBT пише, що через серію підозрілих транзакцій з гаманця біржі вивели активи на суму приблизно 1,46 млрд доларів.

Дослідницька компанія Arkham Intelligence підтвердила відтік з біржі на суму близько 1,4 млрд доларів.

Згідно з аналітичною компанією Elliptic, це найбільша криптокрадіжка, яка перевищила 611 млн доларів, вкрадених у Poly Network у 2021 році.

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Роб Бенке, співзасновник компанії Halborn, сказав, що «це, ймовірно, найбільший інцидент, і не тільки серед криптовалют».

Нагадаємо, кількість шахрайських атак із використанням шкідливого програмного забезпечення, спрямованих на криптоінвесторів у Telegram, зросла на 2000% у період із листопада 2024 року до січня 2025 року.

Зловмисники проникають у легітимні криптоспільноти в Telegram, маскуючись під авторитетних учасників і надсилаючи на вигляд безпечні запрошення. Мета — обдурити користувачів через фальшиві процеси верифікації.

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