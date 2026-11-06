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Нові правила і податки для криптовалют: що передбачає законопроєкт

Криптовалюта
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Криптовалюта біткоїн
Криптовалюта біткоїн
Ринок криптовалют в Україні можуть нарешті врегулювати на законодавчому рівні. Відповідний законопроєкт уже підтримав профільний комітет Верховної Ради. Серед іншого, він визначає правила торгівлі криптоактивами, податкові ставки та умови податкової амністії.
Так, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи. Тепер документ має пройти друге читання в парламенті — більш ніж через рік після першого.
Ініціатива покликана врегулювати український ринок криптовалют, якими користуються як пересічні громадяни, так і народні депутати. Водночас навколо повноважень майбутніх регуляторів — Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку — досі тривають дискусії.
Основні положення законопроєкту, найімовірніше, вже не зазнають змін. Видання «Слово і діло» зібрало головне про те, які правила торгівлі та оподаткування криптовалют він передбачає.

Які види віртуальних активів передбачає законопроєкт

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Законопроєкт № 10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні визначає три категорії криптоактивів:
  • Токени з прив’язкою до активів. Це віртуальні активи, стабільність вартості яких забезпечується прив’язкою до ціни інших об’єктів цивільних прав. Йдеться, зокрема, про дорогоцінні метали, сировину, акції компаній або поєднання кількох офіційних валют. Прикладами є Paxos Gold і Tether Gold, вартість яких прив’язана до золота.
  • Токени електронних грошей. Їхня вартість прив’язана виключно до однієї офіційної валюти, тому такі активи вважаються електронними грошима. До цієї категорії належать, наприклад, USD Coin та Euro Coin.
  • Інші віртуальні активи. До них належать криптомонети та сервісні токени, зокрема Bitcoin, Ethereum та інші класичні блокчейн-активи. Їхню детальну класифікацію додатково визначатиме регулятор ринку віртуальних активів.
Нові правила і податки для криптовалют: що передбачає законопроєкт

Хто зможе торгувати криптовалютами

Законопроєкт дозволяє купувати та продавати криптовалюту як фізичним, так і юридичним особам. Водночас для ФОПів першої-третьої груп передбачене окреме правило: проводити операції з криптоактивами вони зможуть лише як звичайні фізособи, сплачуючи відповідні податки під час продажу.
Юридичні особи зможуть створювати криптовалютні біржі та випускати власні токени. Однак для надання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, їм потрібно буде пройти авторизацію.
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Фізичні особи також матимуть право займатися майнінгом. Проте робити це можна буде лише для власних потреб і з уже наявними токенами, без створення нової публічної пропозиції.

Які податки треба буде платити з криптовалюти

Фізичні та юридичні особи повинні будуть самостійно вести облік операцій із криптовалютою за звітний період.
Для фізичних осіб законопроєкт передбачає оподаткування лише чистого прибутку від продажу криптовалюти. Ставки становитимуть:
  • 18% — податок на доходи фізичних осіб;
  • 5% — військовий збір.
Водночас від оподаткування звільнятимуться:
  • обмін однієї криптовалюти на іншу;
  • безкоштовно отримані віртуальні активи;
  • активи, отримані внаслідок емісії (майнінгу);
  • доходи в розмірі до однієї мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року.
Для юридичних осіб передбачений інший порядок обліку фінансових результатів від операцій із криптовалютою.
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Якщо за звітний період такі операції принесли збиток, його переноситимуть на наступний період і враховуватимуть зі знаком мінус під час визначення фінансового результату від операцій із криптоактивами — до повного погашення.
Якщо ж операції завершилися прибутком, його додаватимуть до загального фінансового результату компанії. З отриманої суми юридична особа сплачуватиме податок за базовою ставкою.

Податкова амністія

Окремо законопроєкт передбачає можливість для фізичних осіб легалізувати віртуальні активи, придбані до набуття ним чинності. Для цього не потрібно буде підтверджувати походження коштів або активів, але доведеться сплатити внесок у розмірі 5% від їхньої вартості.
Якщо власник відмовиться від такої легалізації, активи оподатковуватимуться як звичайні доходи за ставкою 18%.
Водночас задекларувати старі криптовалютні заощадження можна буде лише під час подання даних за 2026 звітний рік. Тобто така можливість буде одноразовою.
За матеріалами:
Слово і Діло
Ринок КриптовалютЛегалізація криптовалютПодатки
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