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В Україні врегулюють ринок криптовалют: фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт

Криптовалюта
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Ринок криптовалюти буде врегульовано
Ринок криптовалюти буде врегульовано
Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт № 10225-д, який визначає правила роботи криптовалютного ринку, оподаткування операцій та вимоги до його учасників. Очікується, що нові норми запрацюють із 1 липня 2027 року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Железняка, робота над законопроєктом тривала близько трьох років. Під час підготовки документа провели численні робочі групи, а остаточний текст закону налічує 264 сторінки. Порівняльна таблиця до нього містить 1301 сторінку.
«Ринок крипти нарешті буде врегульовано», — заявив нардеп.
Законопроєкт передбачає, що регулювання ринку віртуальних активів здійснюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.
НБУ відповідатиме за питання, пов’язані з електронними грошима, валютним наглядом тощо.

Як оподатковуватимуть операції з криптовалютами

Документ визначає правила оподаткування операцій із віртуальними активами. Зокрема, передбачено такі умови:
  • операції з криптовалютами не оподатковуватимуться ПДВ;
  • податок сплачуватиметься з різниці між ціною купівлі та продажу активу за аналогією з оподаткуванням операцій із цінними паперами;
  • обмін одного віртуального активу на інший не оподатковуватиметься;
  • прибуток у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати не оподатковуватиметься;
  • для віртуальних активів, наявних на момент запровадження закону, передбачено перехідний період до кінця 2028 року. Протягом цього часу до таких активів застосовуватиметься знижена ставка ПДФО 5%.
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Вимоги до криптобірж

Законопроєкт передбачає запровадження авторизації для криптовалютних бірж, кастодіанів та інших учасників ринку.
Також документ визначає правила зберігання клієнтських активів, розгляду скарг і захисту прав користувачів. Окремо посилюються вимоги фінансового моніторингу та перевірки походження коштів.
Після підтримки профільним комітетом законопроєкт мають винести на розгляд Верховної Ради у другому читанні. За словами депутата, це планують зробити вже в листопаді.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування у вересні 2025 року. Попередня версія законопроєкту передбачала розподілення криптоактивів на три категорії:
  • ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);
  • ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);
  • всі інші криптоактиви.
До перших двох категорій планували встановити вимоги до резервування активів або валют, до яких прив’язується вартість відповідних токенів.
Оподатковувати планували таким чином:
  • з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;
  • з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КриптовалютаЗаконопроєкти
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