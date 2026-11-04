В Україні врегулюють ринок криптовалют: фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт № 10225-д, який визначає правила роботи криптовалютного ринку, оподаткування операцій та вимоги до його учасників. Очікується, що нові норми запрацюють із 1 липня 2027 року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, робота над законопроєктом тривала близько трьох років. Під час підготовки документа провели численні робочі групи, а остаточний текст закону налічує 264 сторінки. Порівняльна таблиця до нього містить 1301 сторінку.

Стежте за курсом Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют на Finance.ua

«Ринок крипти нарешті буде врегульовано», — заявив нардеп.

Законопроєкт передбачає, що регулювання ринку віртуальних активів здійснюватимуть Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк України.

НБУ відповідатиме за питання, пов’язані з електронними грошима, валютним наглядом тощо.

Як оподатковуватимуть операції з криптовалютами

Документ визначає правила оподаткування операцій із віртуальними активами. Зокрема, передбачено такі умови:

операції з криптовалютами не оподатковуватимуться ПДВ;

податок сплачуватиметься з різниці між ціною купівлі та продажу активу за аналогією з оподаткуванням операцій із цінними паперами;

обмін одного віртуального активу на інший не оподатковуватиметься;

прибуток у розмірі до однієї мінімальної заробітної плати не оподатковуватиметься;

для віртуальних активів, наявних на момент запровадження закону, передбачено перехідний період до кінця 2028 року. Протягом цього часу до таких активів застосовуватиметься знижена ставка ПДФО 5%.

Вимоги до криптобірж

Законопроєкт передбачає запровадження авторизації для криптовалютних бірж, кастодіанів та інших учасників ринку.

Також документ визначає правила зберігання клієнтських активів, розгляду скарг і захисту прав користувачів. Окремо посилюються вимоги фінансового моніторингу та перевірки походження коштів.

Після підтримки профільним комітетом законопроєкт мають винести на розгляд Верховної Ради у другому читанні. За словами депутата, це планують зробити вже в листопаді.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування у вересні 2025 року. Попередня версія законопроєкту передбачала розподілення криптоактивів на три категорії:

ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);

ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);

всі інші криптоактиви.

До перших двох категорій планували встановити вимоги до резервування активів або валют, до яких прив’язується вартість відповідних токенів.

Оподатковувати планували таким чином: