В Україні врегулюють ринок криптовалют: фінансовий комітет Ради підтримав законопроєкт

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроєкт № 10225-д, який визначає правила роботи криптовалютного ринку, оподаткування операцій та вимоги до його учасників. Очікується, що нові норми запрацюють із 1 липня 2027 року.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Железняка, робота над законопроєктом тривала близько трьох років. Під час підготовки документа провели численні робочі групи, а остаточний текст закону налічує 264 сторінки. Порівняльна таблиця до нього містить 1301 сторінку.
Законопроєкт передбачає запровадження авторизації для криптовалютних бірж, кастодіанів та інших учасників ринку.
Також документ визначає правила зберігання клієнтських активів, розгляду скарг і захисту прав користувачів. Окремо посилюються вимоги фінансового моніторингу та перевірки походження коштів.
Після підтримки профільним комітетом законопроєкт мають винести на розгляд Верховної Ради у другому читанні. За словами депутата, це планують зробити вже в листопаді.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізація ринку віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування у вересні 2025 року. Попередня версія законопроєкту передбачала розподілення криптоактивів на три категорії:
ті, вартість яких прив’язана до певних активів (наприклад, акцій);
ті, вартість яких прив’язана до певних валют (наприклад, USDT);
всі інші криптоактиви.
До перших двох категорій планували встановити вимоги до резервування активів або валют, до яких прив’язується вартість відповідних токенів.
Оподатковувати планували таким чином:
з 1 січня по 31 грудня 2026 року: 5% + 5% з прибутку, а також курсова різниця на виручку від продажу крипти;
з 1 січня 2027 року: 18% + 5% + курсова різниця на прибуток від продажу криптовалюти (різниця між ціною купівлі та продажу).