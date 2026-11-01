Binance поступово відновлює виведення грошей після найбільшого кіберпограбування

Найбільша у світі криптовалютна біржа, Binance, заявила, що поступово відновить виведення коштів після повернення 95% токенів на суму 6,3 млрд доларів, викрадених з її платформи в результаті найбільшого у світі цифрового пограбування, яке ФБР пов’язує з Північною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

Binance повідомила, що перший етап розпочався в неділю між 06:00 та 09:00 за Гринвічем і охоплює біткоїн , ефір, BNB, Solana, XRP, dogecoin та інші токени.

Binance повернула 95% викрадених активів

«Решта 5% викрадених токенів складається з активів, що мають меншу ліквідність, і для їхнього відшкодування у необхідних обсягах може знадобитися більше часу», — повідомила Binance у суботу ввечері у X.

ФБР пов’язує атаку з Північною Кореєю

У суботу ФБР заявило, що за атакою стоїть північнокорейська група, що фінансується державою, відома під назвою TraderTraitor.

Пхеньян роками заперечував використання пов’язаних з державою кібергруп для шпигунства, фінансових крадіжок та отримання доходів. Його представництво в Женеві та посольство в Китаї не відповіли на запити про коментарі.