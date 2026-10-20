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69% опитаних компаній уже використовують стейблкоїни — дослідження

Криптовалюта
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69% опитаних компаній уже використовують стейблкоїни — дослідження
69% опитаних компаній уже використовують стейблкоїни — дослідження
Суперечки про те, чи є стейблкоїни лише «криптo-курйозом», чи життєздатною фінансовою інфраструктурою, залишилися в минулому — принаймні для компаній, які вже працюють у цій сфері. Вони припинили дискусії й почали відчувати реальний вплив цієї технології.
Компанія Payoneer провела опитування 265 керівників вищої ланки, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси в американських маркетплейсах, на платформах і в підприємствах із річним доходом від 100 мільйонів доларів.
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Результати

Усі опитані вже використовують стейблкоїни, тестують їх або розглядають можливість впровадження.
Серед них 69% вже застосовують стейблкоїни в реальних операціях, а 97% — використовують, тестують або оцінюють їх на сьогоднішній день. Майже ніхто з тих, хто спробував працювати зі стейблкоїнами, не відмовляється від них згодом.
Дослідження показує, що стейблкоїни стають чимось більшим, ніж просто швидшим способом переказу доларів.
Вони перетворюються на сучасну фінансову інфраструктуру — рівень, на якому можна зберігати цінність, управляти казначейськими операціями та створювати продукти, зокрема інтегровані баланси, гаманці, картки й програмовані фінансові послуги.
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Впровадження зосереджене на 3 ключових завдання:

  • задоволенні потреб отримувачів платежів,
  • ефективнішому переміщенні коштів,
  • створенні вбудованих фінансових рішень.
В міру поширення технології цінність стейблкоїнів зростає: вони перестають бути лише «швидким каналом» для переказів і стають фундаментом, на якому будується бізнес.
Виникає розрив між «першопрохідцями» — компаніями, які вже використовують стейблкоїни у значних масштабах, — і тими, хто все ще вагається.
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«Першопрохідці» використовують їх різноманітніше: вони реалізують більш ніж удвічі більше сценаріїв використання (4,0 проти 1,7), удвічі частіше пропонують їх власним клієнтам (51% проти 21%) і глибше інтегрують у свою технологічну інфраструктуру. Вони інвестували в це на ранньому етапі, вже отримують вигоду, і кожен їхній наступний крок лише збільшує цей відрив.

265 керівників, які управляють фінансовими потоками

У вересні 2026 року компанія Payoneer спільно з Ascend2 провела опитування 265 керівників вищої ланки, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси.
Усі респонденти представляють американські маркетплейси, платформи та підприємства з річним доходом від 100 мільйонів доларів і обіймають посади рівня старшого менеджера або вище.
Ці компанії активно здійснюють транскордонні операції:
  • 70% із них управляють розрахунками з постачальниками, дві третини — виплатою заробітної плати,
  • 62% отримують платежі від клієнтів,
  • 57% здійснюють виплати підрядникам, фрилансерам, продавцям або творцям контенту,
  • 52% займаються стягненням заборгованості та управлінням дебіторською заборгованістю.
Раніше ми писали, що Україна посіла друге місце у світі за накопиченнями стейблкоїнів. Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, якими володіли резиденти України, оцінювався у $8,6 млрд. Це еквівалент 4,1% ВВП країни. За цим показником Україна посіла друге місце у світі після Венесуели.
Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду.
Які країни лідирують за накопиченням стейблкоїнів
Наприкінці 2025 року співвідношення накопичень стейблкоїнів до ВВП у різних країнах було таким:
  • Венесуела — 5,6%;
  • Україна — 4,1%;
  • Нігерія — 1,4%;
  • Туреччина — 0,83%;
  • США — 0,04%.
Раніше ми писали про криптобіржі для скальпінгу: які платформи обрати українцям у 2026 році.
Скальпінг — одна з найдинамічніших стратегій торгівлі криптовалютами. Її суть полягає у здійсненні великої кількості короткострокових угод: трейдер намагається заробити на невеликих змінах ціни, відкриваючи та закриваючи позиції протягом хвилин або навіть секунд. Finance.ua розглянув п’ять популярних платформ, якими можуть користуватися українські трейдери 2026 року для скальпінгу.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Криптовалюта
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