Суперечки про те, чи є стейблкоїни лише «криптo-курйозом», чи життєздатною фінансовою інфраструктурою, залишилися в минулому — принаймні для компаній, які вже працюють у цій сфері. Вони припинили дискусії й почали відчувати реальний вплив цієї технології.
Компанія Payoneer провела опитування 265 керівників вищої ланки, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси в американських маркетплейсах, на платформах і в підприємствах із річним доходом від 100 мільйонів доларів.
Результати
Усі опитані вже використовують стейблкоїни, тестують їх або розглядають можливість впровадження.
Серед них 69% вже застосовують стейблкоїни в реальних операціях, а 97% — використовують, тестують або оцінюють їх на сьогоднішній день. Майже ніхто з тих, хто спробував працювати зі стейблкоїнами, не відмовляється від них згодом.
Дослідження показує, що стейблкоїни стають чимось більшим, ніж просто швидшим способом переказу доларів.
Вони перетворюються на сучасну фінансову інфраструктуру — рівень, на якому можна зберігати цінність, управляти казначейськими операціями та створювати продукти, зокрема інтегровані баланси, гаманці, картки й програмовані фінансові послуги.
Впровадження зосереджене на 3 ключових завдання:
- задоволенні потреб отримувачів платежів,
- ефективнішому переміщенні коштів,
- створенні вбудованих фінансових рішень.
В міру поширення технології цінність стейблкоїнів зростає: вони перестають бути лише «швидким каналом» для переказів і стають фундаментом, на якому будується бізнес.
Виникає розрив між «першопрохідцями» — компаніями, які вже використовують стейблкоїни у значних масштабах, — і тими, хто все ще вагається.
«Першопрохідці» використовують їх різноманітніше: вони реалізують більш ніж удвічі більше сценаріїв використання (4,0 проти 1,7), удвічі частіше пропонують їх власним клієнтам (51% проти 21%) і глибше інтегрують у свою технологічну інфраструктуру. Вони інвестували в це на ранньому етапі, вже отримують вигоду, і кожен їхній наступний крок лише збільшує цей відрив.
265 керівників, які управляють фінансовими потоками
У вересні 2026 року компанія Payoneer спільно з Ascend2 провела опитування 265 керівників вищої ланки, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси.
Усі респонденти представляють американські маркетплейси, платформи та підприємства з річним доходом від 100 мільйонів доларів і обіймають посади рівня старшого менеджера або вище.
Ці компанії активно здійснюють транскордонні операції:
- 70% із них управляють розрахунками з постачальниками, дві третини — виплатою заробітної плати,
- 62% отримують платежі від клієнтів,
- 57% здійснюють виплати підрядникам, фрилансерам, продавцям або творцям контенту,
- 52% займаються стягненням заборгованості та управлінням дебіторською заборгованістю.
Раніше ми писали, що Україна посіла друге місце у світі за накопиченнями стейблкоїнів. Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, якими володіли резиденти України, оцінювався у $8,6 млрд. Це еквівалент 4,1% ВВП країни. За цим показником Україна посіла друге місце у світі після Венесуели.
Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду.
Які країни лідирують за накопиченням стейблкоїнів
Наприкінці 2025 року співвідношення накопичень стейблкоїнів до ВВП у різних країнах було таким:
- Венесуела — 5,6%;
- Україна — 4,1%;
- Нігерія — 1,4%;
- Туреччина — 0,83%;
- США — 0,04%.
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