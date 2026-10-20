Суперечки про те, чи є стейблкоїни лише «криптo-курйозом», чи життєздатною фінансовою інфраструктурою, залишилися в минулому — принаймні для компаній, які вже працюють у цій сфері. Вони припинили дискусії й почали відчувати реальний вплив цієї технології.

Компанія Payoneer провела опитування 265 керівників вищої ланки, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси в американських маркетплейсах, на платформах і в підприємствах із річним доходом від 100 мільйонів доларів.

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Результати

Усі опитані вже використовують стейблкоїни, тестують їх або розглядають можливість впровадження.

Серед них 69% вже застосовують стейблкоїни в реальних операціях, а 97% — використовують, тестують або оцінюють їх на сьогоднішній день. Майже ніхто з тих, хто спробував працювати зі стейблкоїнами, не відмовляється від них згодом.

Дослідження показує, що стейблкоїни стають чимось більшим, ніж просто швидшим способом переказу доларів.

Вони перетворюються на сучасну фінансову інфраструктуру — рівень, на якому можна зберігати цінність, управляти казначейськими операціями та створювати продукти, зокрема інтегровані баланси, гаманці, картки й програмовані фінансові послуги.

Впровадження зосереджене на 3 ключових завдання:

задоволенні потреб отримувачів платежів,

ефективнішому переміщенні коштів,

створенні вбудованих фінансових рішень.

В міру поширення технології цінність стейблкоїнів зростає: вони перестають бути лише «швидким каналом» для переказів і стають фундаментом, на якому будується бізнес.

Виникає розрив між «першопрохідцями» — компаніями, які вже використовують стейблкоїни у значних масштабах, — і тими, хто все ще вагається.

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«Першопрохідці» використовують їх різноманітніше: вони реалізують більш ніж удвічі більше сценаріїв використання (4,0 проти 1,7), удвічі частіше пропонують їх власним клієнтам (51% проти 21%) і глибше інтегрують у свою технологічну інфраструктуру. Вони інвестували в це на ранньому етапі, вже отримують вигоду, і кожен їхній наступний крок лише збільшує цей відрив.

265 керівників, які управляють фінансовими потоками

У вересні 2026 року компанія Payoneer спільно з Ascend2 провела опитування 265 керівників вищої ланки, відповідальних за платежі, казначейство та фінанси.

Усі респонденти представляють американські маркетплейси, платформи та підприємства з річним доходом від 100 мільйонів доларів і обіймають посади рівня старшого менеджера або вище.

Ці компанії активно здійснюють транскордонні операції:

70% із них управляють розрахунками з постачальниками, дві третини — виплатою заробітної плати,

62% отримують платежі від клієнтів,

57% здійснюють виплати підрядникам, фрилансерам, продавцям або творцям контенту,

52% займаються стягненням заборгованості та управлінням дебіторською заборгованістю.

друге місце у світі за накопиченнями стейблкоїнів. Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, якими володіли резиденти України, оцінювався у $8,6 млрд. Це еквівалент 4,1% ВВП країни. За цим показником Україна посіла друге місце у світі після Венесуели. Раніше ми писали , що Україна посіланакопиченнями стейблкоїнів. Наприкінці 2025 року обсяг стейблкоїнів, якими володіли резиденти України, оцінювався у $8,6 млрд. Це еквівалент 4,1% ВВП країни. За цим показником Україна посіла друге місце у світі після Венесуели.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк із посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду.

Які країни лідирують за накопиченням стейблкоїнів

Наприкінці 2025 року співвідношення накопичень стейблкоїнів до ВВП у різних країнах було таким:

Венесуела — 5,6%;

Україна — 4,1%;

Нігерія — 1,4%;

Туреччина — 0,83%;

США — 0,04%.