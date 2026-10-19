Шахраї викрали у працівника криптокомпанії понад $500 тис.

У Гонконгу співробітник компанії з обміну криптовалют втратив понад 4 млн гонконгських доларів — близько $500 тисяч — через шахрайську схему з підробленою робочою групою у WhatsApp. Зловмисники отримали доступ до його акаунта, скопіювали справжній чат і під виглядом клієнта надіслали запит на обмін криптовалюти.

За останні два тижні поліція Гонконгу зареєструвала понад 150 подібних випадків. Загальна сума збитків перевищила 15 млн гонконгських доларів.

Як працювала шахрайська схема

Співробітник криптокомпанії використовував WhatsApp для спілкування з колегами та кількома клієнтами. Отримавши доступ до його акаунта, шахраї заблокували оригінальну робочу групу та внесли всіх її учасників до чорного списку, щоб потерпілий не міг зв’язатися з ними через месенджер.

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Після цього зловмисники створили новий чат, скопіювавши назву, зображення, аватарки та список учасників справжньої групи. У підробленому чаті один із шахраїв видав себе за клієнта й надіслав звичний запит на обмін криптовалюти.

Співробітник провів операцію за стандартною процедурою: спочатку переказав криптовалюту на вказаний гаманець, розраховуючи згодом списати відповідну суму з рахунку клієнта.

Підозра виникла, коли з’ясувалося, що на криптовалютному рахунку клієнта недостатньо коштів для списання. Співробітник зателефонував йому особисто, і той заперечив, що надсилав запит на обмін.

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Після перевірки працівник виявив, що всі учасники нового чату були підробленими копіями, а його акаунт WhatsApp прив’язали до невідомого пристрою. Це дало зрозуміти, що шахраї вже певний час контролювали його обліковий запис.