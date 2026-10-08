Криптобіржі для скальпінгу: які платформи обрати українцям у 2026 році

Скальпінг — одна з найдинамічніших стратегій торгівлі криптовалютами. Її суть полягає у здійсненні великої кількості короткострокових угод: трейдер намагається заробити на невеликих змінах ціни, відкриваючи та закриваючи позиції протягом хвилин або навіть секунд.

Такий підхід висуває до криптобіржі значно більше вимог, ніж звичайна купівля активів із розрахунком на довгострокове зростання.

Важливими стають не тільки кількість доступних монет, а й ліквідність конкретної торгової пари, розмір комісії, спред між ціною купівлі та продажу, швидкість виконання ордерів і стабільність самої платформи.

Finance.ua розглянув п’ять популярних платформ, якими можуть користуватися українські трейдери 2026 року для скальпінгу.

Чому скальпінгу потрібна спеціальна інфраструктура

Головна особливість скальпінгу — невеликий прибуток з однієї операції. Якщо трейдер заробляє на русі ціни у 0,1−0,3%, навіть відносно невелика комісія може суттєво впливати на результат. Тому перед вибором платформи варто звертати увагу щонайменше на п’ять параметрів.

Ліквідність . Чим глибша книга ордерів, тим менша ймовірність, що навіть відносно великий ордер помітно змінить ціну виконання. Для скальпера це означає менше прослизання.

. Чим глибша книга ордерів, тим менша ймовірність, що навіть відносно великий ордер помітно змінить ціну виконання. Для скальпера це означає менше прослизання. Комісії maker/taker . Maker створює ордер, який додає ліквідність до книги, а taker виконує вже наявний ордер. За великої кількості угод різниця навіть у кілька сотих відсоткового пункту стає суттєвою.

. Maker створює ордер, який додає ліквідність до книги, а taker виконує вже наявний ордер. За великої кількості угод різниця навіть у кілька сотих відсоткового пункту стає суттєвою. Спред . Це різниця між найкращою ціною купівлі та продажу. Вузький спред зменшує витрати на відкриття та закриття позиції.

. Це різниця між найкращою ціною купівлі та продажу. Вузький спред зменшує витрати на відкриття та закриття позиції. Швидкість виконання . Для стратегії, де рішення можуть змінюватися за секунди, затримка між відправленням і виконанням ордера може впливати на кінцеву ціну.

. Для стратегії, де рішення можуть змінюватися за секунди, затримка між відправленням і виконанням ордера може впливати на кінцеву ціну. Стабільність. Під час різких рухів ринку навантаження на біржі зростає. Для активного трейдера важливо, щоб платформа, API та торговий інтерфейс залишалися доступними саме в такі моменти.

Масштаб короткострокової торгівлі добре видно за обсягами крипторинку. Так, за даними CoinGlass, у першому півріччі 2026 року світовий ринок криптодеривативів забезпечив 35,08 трлн доларів торгового обороту, або в середньому 193,8 млрд доларів на день. Водночас середній відкритий інтерес становив 112,7 млрд доларів, а за шість місяців було зафіксовано 73,35 млрд доларів ліквідацій. Зазначимо, що для скальпінгу особливого значення набувають комісії, спред, ліквідність та швидкість виконання ордерів.

Топ-5 криптобірж для скальпінгу

WhiteBIT

WhiteBIT може бути особливо цікавою українським користувачам завдяки широкому набору інструментів та орієнтації на європейський ринок. Біржа заявляє про понад 1 020 торгових пар і понад 370 активів, а базова spot-комісія становить 0,1% для maker і taker.

Для активного трейдингу доступні спотова, маржинальна та ф’ючерсна торгівлі, API та професійні торгові інструменти. Наявність великої кількості торгових пар дозволяє працювати не лише з BTC та ETH, а й шукати короткострокові можливості на інших ліквідних активах.

Зокрема, WhiteBIT надає широкий набір інструментів для ф’ючерсної торгівлі та постійно працює над розширенням кількості й покращенням якості доступних ринків. Для контролю ризику скальпери можуть використовувати функції Stop-Loss і Take-Profit, які дають змогу автоматично закривати позицію при досягненні визначеного рівня ціни.

Як зазначили представники криптобіржі, вони також розвивають напрям TradFi, який дає змогу працювати з інструментами традиційного фінансового ринку в межах криптоінфраструктури.

Так, для скальпінгу трейдери зазвичай використовують стандартні типи ордерів — лімітні, маркет-ордери, Stop Market і Stop Limit. Усі ці типи ордерів реалізовані на WhiteBIT, тому скальпери можуть без проблем використовувати їх у своїх торгових стратегіях.

Загалом, як радять представники криптобіржі, під час вибору активу важливо звертати увагу насамперед на ліквідність та обсяг торгів.

«Це особливо важливо для скальперів, які часто використовують маркет-ордери: достатня ліквідність дає змогу швидше виконувати ордери та відкривати й закривати позиції без суттєвого впливу власної угоди на ринкову ціну», — підкреслили в WhiteBIT.

Окрім того, у WhiteBIT радять звертати увагу на ще одну складову — книгу ордерів. Вона є одним із ключових джерел інформації для скальпера, адже дає змогу оцінити глибину ринку, розподіл обсягів заявок на різних цінових рівнях, співвідношення bid та ask і зрозуміти, наскільки ефективно можна виконати заплановану операцію.

Якщо брати до уваги торгову комісію та її розмір, на WhiteBIT досить лояльна програма комісій, а самі комісії відповідають ринковим умовам. Якщо ж ви — трейдер із високою активністю, то для вас можливе індивідуальне обговорення умов.

«Якщо скальпер генерує великий торговий обсяг, зокрема працює з цікавими для криптобіржі торговими парами, ми можемо запропонувати йому більш вигідні індивідуальні умови, запропонувати нижчу комісію, щоб його торгова стратегія була більш ефективною», — підкреслили в WhiteBIT.

Щодо торгових пар — скальпери зазвичай не обмежуються однією торговою парою. Вони відстежують різні активи та шукають конкретні торгові сетапи, які відповідають їхній стратегії. На WhiteBIT для цього можна використовувати favorites: трейдер формує список цікавих пар, стежить за ними та чекає, коли ціна досягне потрібного рівня і сформується торговий сетап.

Bybit

Bybit вирізняється високою ліквідністю, зокрема під час торгівлі ф’ючерсами. Глибокий стакан і швидке виконання ордерів особливо важливі для скальперів, які працюють із мінімальними ціновими коливаннями та намагаються заробити навіть на русі в частки відсотка.

Bybit орієнтована передусім на активних трейдерів і пропонує широкий набір інструментів для спотової та деривативної торгівлі.

Базова комісія на спотовому ринку становить 0,1%, при цьому для трейдерів із великими обсягами торгів або тих, хто використовує нативний токен, передбачені знижені ставки.

Для скальпінгу платформа цікава: копітрейдингом, API, торговими ботами, деривативами та значним вибором альткоїнів.

Binance

Binance залишається однією з найбільших глобальних криптоплатформ за шириною торгової інфраструктури та дуже високої ліквідності. Для скальпера важливими є глибокі книги ордерів на основних парах, велика кількість інструментів і розвинена система API.

На популярних парах BTC/USDT та ETH /USDT стакани достатньо глибокі, тому навіть великі ордери зазвичай не мають суттєвого впливу на ціну.

Стандартна комісія за спотову торгівлю становить 0,1% для мейкера і тейкера. Її можна зменшити залежно від обсягу торгів, а використання BNB дає додаткову знижку.

Платформа також пропонує багато інструментів для активної торгівлі: ф’ючерси, маржинальну торгівлю, опціони, торгових ботів, графіки TradingView та API для автоматизації.

Загалом Binance добре підійде трейдерам, які вже мають досвід роботи з крипторинком, торгують значними обсягами або використовують алгоритмічні стратегії та скальпінг.

OKX

OKX орієнтована на трейдерів, яким потрібен широкий набір професійних інструментів.

Окрім спотової торгівлі, платформа пропонує ф’ючерси, опціони, маржинальну торгівлю, алгоритмічні інструменти, а також вбудований Web3-гаманець для роботи з DeFi.

Комісія — 0,08% для мейкера й 0,1% для тейкера, зі зниженням за обсяги або за оплати токеном OKB. Система API дозволяє отримувати інформацію про актуальні ставки maker/taker і працювати з різними типами торгових продуктів.

Зазначимо, що ця біржа регулярно публікує підтвердження резервів (Proof-of-Reserves).

Kraken

Kraken має дещо іншу модель порівняно з платформами, орієнтованими на максимально широкий набір торгових продуктів. Біржа пропонує професійний торговий інтерфейс, API та розвинену систему комісій, де ставка зменшується зі зростанням 30-денного обсягу торгів.

На базовому рівні spot-комісія для багатьох криптопар становить 0,40% - для мейкера і 0,80% - для тейкера, а зі збільшенням обороту ставки знижуються.

Для скальпера, який здійснює багато операцій, цей фактор може бути важливим при розрахунку загальних торгових витрат.

Порівняльна таблиця

Криптобіржа KYC Холодне зберігання Криптовалюти Торгові пари 2FA Spot Maker Spot Taker WhiteBIT Так Так 370+ 1 020+ Так 0,10 % 0,10 % Bybit Так Так 396 531 Так 0,10 % 0,10% Binance Так Так 490 1 362 Так 0,08 % 0,10 % OKX Так Так 305 1 220 Так 0,10 % 0,10 % Kraken Так Так 728 1 440 Так 0,40 % 0,80 %

KYC та AML: чому без цього не обійтися

2026 року проходження KYC для великих централізованих криптобірж стало фактично стандартом. Під час реєстрації користувача можуть попросити документ, що посвідчує особу, підтвердження адреси, селфі або відеоверифікацію, а в окремих випадках — інформацію про походження коштів. Це пов’язано не тільки з внутрішніми правилами бірж, а й із посиленням міжнародних AML/CFT-вимог.

Зазначимо, в Україні від 1 липня 2026 року також оновили правила CRS 2.0, розширивши їх зокрема на окремі операції з віртуальними активами та запровадивши поняття звітного постачальника послуг із віртуальних активів.

На що дивитися перед вибором біржі та як обрати

Велика кількість угод збільшує не тільки потенційний результат, а й суму комісій, вплив прослизання та ризик швидких збитків. Тому вибір біржі варто розглядати як частину торгової системи, а не як гарантію її прибутковості.

Проте, для скальпінгу недостатньо просто порівняти комісії. Перед відкриттям рахунку варто перевірити конкретну торгову пару: її денний обсяг, глибину книги ордерів та типовий спред. Також важливо протестувати швидкість виконання різних типів ордерів і стабільність платформи в періоди високої волатильності.