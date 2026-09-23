Binance припиняє операції з гривнею: що буде з коштами українців

Binance з 28 вересня припинить поповнення та виведення гривні через сервіс Fiat Trade UAH, а також закриє спотову торгову пару USDT/UAH. Водночас це не означає повного припинення можливості купувати чи продавати криптовалюту за гривні.

Про зміни біржа повідомила 23 вересня. Для користувачів, які матимуть гривневий залишок на балансі, передбачена автоматична конвертація в USDT за фіксованим курсом.

Що саме зміниться на Binance

З 28 вересня на Binance припинять підтримувати поповнення та виведення гривні через Fiat Trade UAH. Також із лістингу приберуть спотову пару USDT/UAH, а відкриті ордери за нею будуть автоматично скасовані.

При цьому купувати та продавати криптовалюту за гривні через P2P українські користувачі зможуть і надалі. Для багатьох саме цей спосіб уже давно є основним.

Fiat Trade UAH дозволяв завести гривню безпосередньо на баланс Binance, після чого за неї можна було купувати USDT або інші криптоактиви. Тепер цей канал закривається.

Через P2P користувач натомість обирає пропозицію конкретного продавця, переказує йому гривні з банківської картки та отримує USDT на свій баланс. Під час продажу криптовалюти процес відбувається навпаки: користувач передає USDT і отримує гривні на банківську картку.

Таким чином, для користувача операція фактично відбувається без окремого зарахування гривні на баланс біржі.

Що буде із залишками гривні

Припинення гривневих операцій відбуватиметься у два етапи.

28 вересня:

припиниться поповнення та виведення UAH через Fiat Trade UAH;

спотову пару USDT/UAH буде видалено;

відкриті ордери за цією парою автоматично скасують.

30 вересня:

залишки гривні на рахунках користувачів автоматично конвертують у USDT;

курс конвертації становитиме 1 USDT = 46,5 грн.

Тому власникам гривневих коштів варто врахувати ці дати та заздалегідь врегулювати свої баланси й відкриті ордери, якщо вони не хочуть залишати конвертацію на автоматичну процедуру.