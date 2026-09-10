ПАРТНЕРСЬКА Криптоботи знову спрацювали і заробили мені ще $5 886 Сьогодні 17:10 — Криптовалюта Криптоботи знову спрацювали і заробили мені ще $5 886

Мене звати Максим. Нещодавно я вже розповідав про свій досвід із торговими ботами Bitsgap, коли невелика сума на криптобіржі за місяць перетворилася на $1150 чистого прибутку. Тоді я обіцяв собі повернутися до цієї теми, якщо трапиться щось варте окремого тексту. І воно трапилося. При чому у суттєво більших масштабах. Вклавши у чотирьох ботів $2643, за два місяці я зняв з рахунку $5886 чистого прибутку, це майже +223%.

Що таке торговий бот, коротко

Для тих, хто не читав мою першу статтю , поясню в двох словах. Торговий бот це програма, яка сама купує і продає криптовалюту за правилами, які ви їй задаєте: вказуєте діапазон цін, крок купівлі й момент фіксації прибутку. Далі бот сам робить свою справу без вихідних і без емоцій. Наприклад, мій улюблений COMBO-бот працює на ф’ючерсах з кредитним плечем. Він виставляє сітку ордерів і посуває її слідом за ціною, якщо ринок росте. Простіше кажучи, дешевше купує, дорожче продає і повторює це знову і знову, поки триває рух.

А Bitsgap — це сервіс, який розробляє цих ботів і пропонує їх користувачам за певну плату згідно тарифного плану.

Чотири боти, які спрацювали

У квітні, починаючи свої тести з Bitsgap, я стартував обережно, з одного бота на біткоїні, і лише потім додав інші монети. Цього разу вирішив діяти рішучіше і 10 липня запустив одразу чотири боти COMBO у позиції лонг з десятикратним плечем: на BTC, ETH, SOL та XRP. Логіка проста: чим більше ботів, тим більший потенційний прибуток, а всі перелічені монети зазвичай рухаються слідом за біткоїном. Суму розподілив так:

BTC - $1237;

ETH - $681;

SOL - $307;

XRP - $418.

Важливий нюанс: ф’ючерсного COMBO бота варто відкривати не більше ніж на половину суми на рахунку, решта лишається подушкою для крос-маржі, яка підтримує позицію при русі ціни проти бота і дозволяє йому докуповувати на просіданнях. Тому щоб запустити ботів на $2643, на біржі мені довелося тримати близько $5286.

Місяць тиші, а потім злет

Перший місяць виглядав нудно. До 18.09.2026 прибуток був мінімальний, приблизно $690, і чесно кажучи, я вже почав сумніватися, чи вдалою була ця витівка з чотирма ботами. Комісія знімалась, а от помітного руху не було. Але потім усе змінилося за один день. Графік, який два місяці повзав майже горизонтально, різко пішов угору, і за лічені тижні прибуток виріс більш ніж у вісім разів.

Що сталося 19 серпня

19 серпня Мінфін США оголосив, що подвоює обсяги викупу довгострокових державних облігацій, з двох $2 млрд до щонайменше $4 млрд за кожну операцію, і що це рішення діятиме з 9 вересня по 4 листопада. Того ж дня американський регулятор цінних паперів SEC запропонував нову рамку правил для крипторинку.

Для звичайної людини це звучить як новини з паралельного світу фінансів, але ринок відреагував миттєво. Дохідність довгих облігацій пішла вниз, а разом з нею подешевшав і сам ризик тримати такі активи як біткоїн. За кілька годин він підскочив приблизно на 8%, з $64 500 до майже $70 000, а трейдери, які ставили на падіння, втратили за добу від $1,5 до $3 млрд. До 25.09.2026 біткоїн вже торгувався вище $80 000.

Я нічого спеціально не вгадував, просто мої боти вже стояли в позиціях лонг, і рух зіграв на мою користь. На початку вересня Мінфін провів ще одну подібну операцію, вже на $12,5 млрд, і BTC станом на момент написання статті тримається в районі $79 000.

Як я зафіксував прибуток

На відміну від квітня, коли я виводив гроші частинами по $250−300 щойно вони накопичувалися, цього разу вирішив дочекатися кінця історії. Боти на кожній монеті я зупиняв сам, коли бачив, що позиція вже вийшла в хороший плюс, і робив це поступово.

BTC при вкладенні $1237 дав близько $2856 прибутку, і це найкращий результат з чотирьох. По XRP відповідні цифри склали $418 і $1545, що стало для мене приємним сюрпризом, бо ця монета обійшла навіть ETH, у який я вклав $681 і заробив $1356. Солана з найменшим вкладенням в $307 показала і найскромніший прибуток в $128 хоч і почала рух першою.

Щойно закрив останнього бота, вивів увесь прибуток на гаманець одним переказом.

Про ризики

Найважливіше, що я зрозумів цього разу — майже весь мій прибуток став наслідком одного новинного дня. Якби рішення Мінфіну не з’явилося або ринок відреагував навпаки, мої боти з тим самим плечем так само швидко пішли б у мінус. Плече в десять разів підсилює будь-який рух, і вгору, і вниз, це не одностороння страховка від збитків. Стоп-лоси стояли на кожному боті, це та страховка, без якої я взагалі не заходжу в угоди з плечем.

У квітні мене підводили нерви, я вимикав ботів завчасно і втрачав потенційний прибуток. Цього разу вдалося протриматися спокійніше. Головний висновок такий: боти довго, майже місяць, просто з’їдали комісію без видимого руху, і саме терпіння в цей нудний період дало змогу дочекатися моменту, коли ринок нарешті сам зробив всю роботу.

Про Bitsgap

Нагадаю коротко про сам сервіс . Bitsgap не є біржею і не тримає ваші гроші, він лише підключається до вашого біржового рахунку через API-ключі без права виведення коштів і за вашими налаштуваннями віддає ботам команди купувати й продавати. COMBO, яким я користуюсь, це лише один із наборів ботів сервісу, є ще прості сітчасті боти для бокового ринку, боти для усереднення позиції і варіанти для падаючого ринку. Вартість підписки з часу першої статті не змінилась, я досі плачу за тарифний план Advanced ($69 за місяць користування).

Що я зрозумів цього разу

Другий раунд навчив мене двох речей. Перша — кілька ботів одночасно на різних монетах працюють не гірше за один, якщо бюджет дозволяє це витримати психологічно. Друга і головна — найбільші рухи на крипторинку часто приходять не зсередини ринку, а ззовні. З рішень, які на перший погляд не мають прямого стосунку до криптовалют.

Кому варто спробувати повторити