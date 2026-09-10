ПАРТНЕРСЬКА
Криптоботи знову спрацювали і заробили мені ще $5 886
Мене звати Максим. Нещодавно я вже розповідав про свій досвід із торговими ботами Bitsgap, коли невелика сума на криптобіржі за місяць перетворилася на $1150 чистого прибутку. Тоді я обіцяв собі повернутися до цієї теми, якщо трапиться щось варте окремого тексту. І воно трапилося. При чому у суттєво більших масштабах. Вклавши у чотирьох ботів $2643, за два місяці я зняв з рахунку $5886 чистого прибутку, це майже +223%.
Що таке торговий бот, коротко
Для тих, хто не читав мою першу статтю, поясню в двох словах. Торговий бот це програма, яка сама купує і продає криптовалюту за правилами, які ви їй задаєте: вказуєте діапазон цін, крок купівлі й момент фіксації прибутку. Далі бот сам робить свою справу без вихідних і без емоцій. Наприклад, мій улюблений COMBO-бот працює на ф’ючерсах з кредитним плечем. Він виставляє сітку ордерів і посуває її слідом за ціною, якщо ринок росте. Простіше кажучи, дешевше купує, дорожче продає і повторює це знову і знову, поки триває рух.
А Bitsgap — це сервіс, який розробляє цих ботів і пропонує їх користувачам за певну плату згідно тарифного плану.
Чотири боти, які спрацювали
У квітні, починаючи свої тести з Bitsgap, я стартував обережно, з одного бота на біткоїні, і лише потім додав інші монети. Цього разу вирішив діяти рішучіше і 10 липня запустив одразу чотири боти COMBO у позиції лонг з десятикратним плечем: на BTC, ETH, SOL та XRP. Логіка проста: чим більше ботів, тим більший потенційний прибуток, а всі перелічені монети зазвичай рухаються слідом за біткоїном. Суму розподілив так:
- BTC - $1237;
- ETH - $681;
- SOL - $307;
- XRP - $418.
Важливий нюанс: ф’ючерсного COMBO бота варто відкривати не більше ніж на половину суми на рахунку, решта лишається подушкою для крос-маржі, яка підтримує позицію при русі ціни проти бота і дозволяє йому докуповувати на просіданнях. Тому щоб запустити ботів на $2643, на біржі мені довелося тримати близько $5286.
Місяць тиші, а потім злет
Перший місяць виглядав нудно. До 18.09.2026 прибуток був мінімальний, приблизно $690, і чесно кажучи, я вже почав сумніватися, чи вдалою була ця витівка з чотирма ботами. Комісія знімалась, а от помітного руху не було. Але потім усе змінилося за один день. Графік, який два місяці повзав майже горизонтально, різко пішов угору, і за лічені тижні прибуток виріс більш ніж у вісім разів.
Що сталося 19 серпня
19 серпня Мінфін США оголосив, що подвоює обсяги викупу довгострокових державних облігацій, з двох $2 млрд до щонайменше $4 млрд за кожну операцію, і що це рішення діятиме з 9 вересня по 4 листопада. Того ж дня американський регулятор цінних паперів SEC запропонував нову рамку правил для крипторинку.
Для звичайної людини це звучить як новини з паралельного світу фінансів, але ринок відреагував миттєво. Дохідність довгих облігацій пішла вниз, а разом з нею подешевшав і сам ризик тримати такі активи як біткоїн. За кілька годин він підскочив приблизно на 8%, з $64 500 до майже $70 000, а трейдери, які ставили на падіння, втратили за добу від $1,5 до $3 млрд. До 25.09.2026 біткоїн вже торгувався вище $80 000.
Я нічого спеціально не вгадував, просто мої боти вже стояли в позиціях лонг, і рух зіграв на мою користь. На початку вересня Мінфін провів ще одну подібну операцію, вже на $12,5 млрд, і BTC станом на момент написання статті тримається в районі $79 000.
Як я зафіксував прибуток
На відміну від квітня, коли я виводив гроші частинами по $250−300 щойно вони накопичувалися, цього разу вирішив дочекатися кінця історії. Боти на кожній монеті я зупиняв сам, коли бачив, що позиція вже вийшла в хороший плюс, і робив це поступово.
BTC при вкладенні $1237 дав близько $2856 прибутку, і це найкращий результат з чотирьох. По XRP відповідні цифри склали $418 і $1545, що стало для мене приємним сюрпризом, бо ця монета обійшла навіть ETH, у який я вклав $681 і заробив $1356. Солана з найменшим вкладенням в $307 показала і найскромніший прибуток в $128 хоч і почала рух першою.
Щойно закрив останнього бота, вивів увесь прибуток на гаманець одним переказом.
Про ризики
Найважливіше, що я зрозумів цього разу — майже весь мій прибуток став наслідком одного новинного дня. Якби рішення Мінфіну не з’явилося або ринок відреагував навпаки, мої боти з тим самим плечем так само швидко пішли б у мінус. Плече в десять разів підсилює будь-який рух, і вгору, і вниз, це не одностороння страховка від збитків. Стоп-лоси стояли на кожному боті, це та страховка, без якої я взагалі не заходжу в угоди з плечем.
У квітні мене підводили нерви, я вимикав ботів завчасно і втрачав потенційний прибуток. Цього разу вдалося протриматися спокійніше. Головний висновок такий: боти довго, майже місяць, просто з’їдали комісію без видимого руху, і саме терпіння в цей нудний період дало змогу дочекатися моменту, коли ринок нарешті сам зробив всю роботу.
Про Bitsgap
Нагадаю коротко про сам сервіс. Bitsgap не є біржею і не тримає ваші гроші, він лише підключається до вашого біржового рахунку через API-ключі без права виведення коштів і за вашими налаштуваннями віддає ботам команди купувати й продавати. COMBO, яким я користуюсь, це лише один із наборів ботів сервісу, є ще прості сітчасті боти для бокового ринку, боти для усереднення позиції і варіанти для падаючого ринку. Вартість підписки з часу першої статті не змінилась, я досі плачу за тарифний план Advanced ($69 за місяць користування).
Що я зрозумів цього разу
Другий раунд навчив мене двох речей. Перша — кілька ботів одночасно на різних монетах працюють не гірше за один, якщо бюджет дозволяє це витримати психологічно. Друга і головна — найбільші рухи на крипторинку часто приходять не зсередини ринку, а ззовні. З рішень, які на перший погляд не мають прямого стосунку до криптовалют.
Кому варто спробувати повторити
Якщо після цієї історії захочеться відразу запускати ботів на кілька монет одночасно, раджу не поспішати. Мій результат це поєднання робочої стратегії і моменту, який я не планував і не міг передбачити. Почніть з суми, втрату якої переживете спокійно, обов’язково поставте стоп-лоси і будьте готові, що перший місяць, а то й довше, може не показувати нічого цікавого. Саме в цей нудний період найлегше здатися і вимкнути бота, а найкращий результат часто дістається саме тим, хто витримав паузу.
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