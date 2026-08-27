Які криптовалюти пережили майже 10 років змін: сім активів, що залишилися в топ-50 Сьогодні 14:04 — Криптовалюта

Криптомонети

Криптовалютний ринок за останні десять років змінився кардинально. Проєкти, які наприкінці 2016 року входили до числа найбільших у світі, сьогодні нерідко опинилися далеко за межами топ-50 або майже втратили колишню вагу.

Crypto Journal проаналізував , які криптовалюти змогли залишатися серед 50 найбільших активів протягом майже десяти років — від кінця 2016 року до серпня 2026-го.

Результат виявився промовистим: із нестейблкоїнів, які наприкінці 2016 року входили до топ-50 CoinMarketCap, усі річні контрольні точки пройшли лише сім активів: Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Monero, Dogecoin та Stellar.

Більшість інших лідерів ринку 2016 року за цей час втратили свої позиції. Водночас найвищу дохідність серед цієї сімки продемонстрував не біткоїн.

Старий топ-50 майже не схожий на сучасний

Якщо подивитися на рейтинг CoinMarketCap наприкінці 2016 року, чимало назв сьогодні нагадують справжню криптоархеологію. Steem тоді входив до першої десятки. Серед найбільших криптовалют також були NEM, Factom, Waves, Lisk, DigixDAO та інші проєкти, які згодом помітно втратили свої позиції. Solana на той момент ще не існувала, а BNB не торгувався, зазначають фахівці.

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За майже десять років крипторинок встиг пройти через кілька масштабних циклів зростання і падіння, ICO-бум, розвиток DeFi та NFT, поширення мемкоїнів і появу десятків нових блокчейн-екосистем.

Попри всі ці зміни, сім криптовалют із вибірки змогли пройти весь період і не випасти з топ-50 на жодній контрольній точці.

Dogecoin

Наприкінці 2016 року Dogecoin посідав лише 15-те місце серед найбільших криптовалют.

Навіть тоді DOGE передусім сприймали як жартівливу монету. Проте майже через десять років він не просто зберіг місце серед найбільших криптоактивів, а й показав найвище зростання ціни серед усієї вибірки. Від кінця 2016 року Dogecoin подорожчав приблизно у 400 разів. Умовні $1000, вкладені тоді в DOGE, без урахування комісій і податків перетворилися б приблизно на $400 тис.

Водночас шлях Dogecoin не був стабільним. Наприкінці 2020 року актив опустився майже до нижньої межі топ-50, але пізніше знову повернувся до першої десятки.

У підсумку криптовалюта , яка починалася як інтернет-мем, пережила десятки проєктів, що у 2016 році здавалися значно серйознішими конкурентами.

Ethereum

Ethereum уже наприкінці 2016 року був другою за капіталізацією криптовалютою світу. У серпні 2026-го ETH знову посідає друге місце. За цей період його ціна збільшилася приблизно у 310 разів.

За десять років Ethereum пережив ICO-бум і його крах, розвиток DeFi та NFT, перехід мережі з proof-of-work на proof-of-stake, а також появу великої кількості конкурентних блокчейнів.

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Друга позиція при цьому не була постійною: на окремих контрольних точках Ethereum опускався на третє місце. Однак у довгостроковій перспективі ETH не лише зберіг присутність у топ-50, а й залишився одним із двох домінуючих криптоактивів ринку.

XRP

Наприкінці 2016 року XRP був третьою за капіталізацією криптовалютою. Відтоді його ціна зросла приблизно у 230 разів.

Але ще більш показовою стала стабільність XRP у рейтингу. На жодній із річних контрольних точок актив не опускався нижче восьмого місця.

Для крипторинку, де колишні лідери за кілька років можуть випасти не лише з топ-10, а й із першої сотні, така стабільність є винятковою.

Біткоїн

Наприкінці 2016 року біткоїн був криптовалютою № 1. У серпні 2026 року він і далі залишається на першій позиції. За цей період ціна BTC зросла приблизно у 82 рази. Це менше, ніж у Dogecoin, Ethereum та XRP. Проте за стабільністю позиції біткоїн не має конкурентів серед активів вибірки.

BTC був першим наприкінці 2016 року і залишався на першому місці на кожному наступному річному зрізі — у 2017-му, 2018-му і далі до кінця 2025 року. Перше місце він зберігає і в серпні 2026 року.

Тож головний результат біткоїна за цей період — не лише зростання його ціни, а й незмінність статусу найбільшого криптоактиву світу.

Залишитися в топ-50 — не означає зберегти колишню вагу

Історії Stellar, Monero та Litecoin демонструють, наскільки по-різному може виглядати «виживання» на крипторинку.

Stellar — наприкінці 2016 року був у другому десятку рейтингу, а за наступні роки спершу значно піднявся, а потім повернувся приблизно до початкової позиції. За цей час ціна XLM зросла приблизно у 77 разів.

Monero — у 2016 році входив до першої п’ятірки, згодом опускався майже до нижньої межі топ-50, але пізніше знову піднявся в рейтингу. За весь період XMR подорожчав приблизно у 30 разів.

Litecoin — у 2016 році посідав четверте місце серед найбільших криптовалют, а майже через десять років опинився вже у третьому десятку. Водночас ціна LTC зросла майже у 12 разів.

Що було б із $1000

Якби наприкінці 2016 року інвестор вклав по $1000 у кожну із семи криптовалют і просто зберігав ці активи до серпня 2026 року, приблизний результат виглядав би так:

Створено за допомогою ШІ

«Загальні $7000 початкових інвестицій у такому ретроспективно сформованому портфелі перетворилися б приблизно на $1,14 млн. Але цей результат потребує важливого застереження», — кажуть аналітики.

Ефект виживших: чому ці цифри не можна сприймати як готову інвестиційну стратегію

Цей портфель не формували у 2016 році навмання. Спочатку Crypto Journal визначив криптовалюти, які змогли пережити майже десять років і залишитися у топ-50, а вже після цього розрахував їхню дохідність. Це створює так званий ефект виживших.

Якби інвестор у 2016 році просто придбав кілька популярних криптовалют із верхньої частини рейтингу, поряд із Bitcoin, Ethereum або Dogecoin у його портфелі могли опинитися Steem, NEM, Factom та інші тодішні лідери. Їхні результати були б суттєво іншими.

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Крім того, проста арифметика не враховує:

комісії за купівлю та продаж;

податки;

можливу втрату доступу до активів;

зломи бірж або гаманців;

необхідність витримувати багаторічні падіння ціни;

психологічну складність не продавати актив після значного зростання або обвалу.

Тому наведені розрахунки демонструють історичний результат конкретних активів, а не модель реальної інвестиційної поведінки.

Що об’єднує криптовалюти, які залишилися

У семи активів немає єдиної технології чи універсальної «формули успіху».

Водночас майже всі вони за десять років отримали кілька характеристик, яких не вистачило багатьом конкурентам.

Впізнаваність. Назви Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP або Litecoin відомі далеко за межами вузької криптоспільноти.

Назви Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, XRP або Litecoin відомі далеко за межами вузької криптоспільноти. Ліквідність. Значні торгові обсяги та присутність на багатьох біржах спрощують купівлю і продаж активів.

Значні торгові обсяги та присутність на багатьох біржах спрощують купівлю і продаж активів. Спільнота. Навколо кожного з проєктів сформувалася значна кількість користувачів, розробників, інвесторів або прихильників.

Навколо кожного з проєктів сформувалася значна кількість користувачів, розробників, інвесторів або прихильників. Зрозуміле позиціонування. Більшість активів мають чітку роль або образ на ринку.

«Bitcoin став головним криптоактивом та орієнтиром для всього ринку. Ethereum перетворився на основу великої екосистеми смартконтрактів і децентралізованих застосунків. XRP і Stellar зберегли фокус на платежах і переказах. Monero — на приватності. Litecoin залишився одним із найстаріших і найвідоміших платіжних криптоактивів. Dogecoin дещо вирізняється з-поміж інших. Його головними ресурсами стали висока впізнаваність та спільнота, яка роками підтримувала інтерес до монети навіть за відносно невеликих технологічних змін», — кажуть у Crypto Journal.

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Це показує, що довгострокове виживання криптоактиву залежить не лише від технологій. Не менш важливими можуть бути мережевий ефект, ліквідність, бренд і здатність залишатися впізнаваним для інвесторів протягом кількох ринкових циклів.

Методологія

Для дослідження Crypto Journal використав історичні рейтинги криптовалют CoinMarketCap.

За стартову точку взяли рейтинг наприкінці 2016 року. Після цього перевіряли позиції активів наприкінці кожного наступного року до кінця 2025-го, а також їхнє місце в рейтингу у серпні 2026 року.

До фінальної вибірки увійшли криптовалюти, які:

входили до топ-50 CoinMarketCap наприкінці 2016 року;

залишалися у топ-50 на кожній річній контрольній точці;

продовжують входити до топ-50 у серпні 2026 року.

Стейблкоїни не враховували під час порівняння дохідності, оскільки їхня ціна за задумом прив’язана до вартості базового активу. Тому вони не є коректними об’єктами для зіставлення цінового зростання з BTC, ETH та іншими криптовалютами.

Зростання ціни визначали як співвідношення приблизної вартості активу наприкінці 2016 року до його ціни у серпні 2026-го.

У розрахунках не враховували комісії, податки, витрати на зберігання активів та інші можливі витрати інвестора.

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