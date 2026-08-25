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Bitcoin зріс вперше з весни

Криптовалюта
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Капіталізація крипторинку впала на 22,6% у лютому
Капіталізація крипторинку впала на 22,6% у лютому
У вівторок біткойн піднявся вище 80 000 доларів, досягнувши найвищого рівня за останні три місяці, оскільки слабкий долар США, що став наслідком заходів міністра фінансів Скотта Бессента, спрямованих на стабілізацію ринку облігацій, пожвавив динаміку в криптовалютному секторі.
Про це повідомляє Reuters.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп закликав Конгрес ухвалити законопроект, який би запровадив чіткіші визначення для зростаючого сектору криптовалют.
З того часу біткойн, найбільша у світі криптовалюта, подорожчав на 16%. Останній курс під час азіатських торгів становив 80 323,24 долара, а раніше він досяг 81 237,94 долара — найвищого рівня з середини травня.
У серпні біткойн подорожчав на 28% і, ймовірно, продемонструє найбільше місячне зростання з листопада 2024 року.
Криптовалюти також отримали значний імпульс після того, як минулого тижня Міністерство фінансів США оприлюднило плани щодо викупу більшої кількості довгострокових облігацій, щоб стримати зростання дохідності облігацій — цей крок призвів до того, що долар США взяв на себе основний тягар занепокоєння інвесторів.
За матеріалами:
Finance.ua
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