0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держфінмоніторинг викрив криптосхему на $13 млн, з них 3,5 млн — операції повʼязані з рф та Іраном

Кримінал
28
У Держфінмоніторингу виявили ознаки транскордонної мережі
У Держфінмоніторингу виявили ознаки транскордонної мережі
Через акаунт одного з українців на криптобіржі пройшло понад $13 млн. Із них близько $3,5 млн припало на операції з підсанкційними російськими сервісами та криптогаманцями, пов’язаними з міжнародною терористичною організацією.
Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
«Фігурант розслідування проживає в одній з країн ЄС. Гроші заходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу йшли далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес в тому числі вказують на обмін віртуальних активів без ліцензії», — повідомив Пронін.
Місце для вашої реклами

Куди рухалися кошти

За словами голови Держфінмоніторингу, кошти надходили з бірж та обмінників, які не здійснюють верифікацію клієнтів. Серед них були підсанкційні майданчики, пов’язані з рф або причетні до обходу санкцій.
Далі кошти надходили на некостодіальні криптогаманці, пов’язані з російськими біржами. Частину переказів було здійснено на користь Корпусу вартових ісламської революції — військового формування Ірану, визнаного терористичною організацією.

У Держфінмоніторингу виявили ознаки транскордонної мережі

«Щоб приховати свою діяльність, особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та росії, а також заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом. Плюс понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях, з якими особа пов’язана. Разом це має ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії», — зазначив Пронін.
Матеріали передано правоохоронним органам.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняКриптовалютаКриптозлочиниФінансовий моніторинг
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems