Держфінмоніторинг викрив криптосхему на $13 млн, з них 3,5 млн — операції повʼязані з рф та Іраном Сьогодні 23:31 — Кримінал

У Держфінмоніторингу виявили ознаки транскордонної мережі

Через акаунт одного з українців на криптобіржі пройшло понад $13 млн. Із них близько $3,5 млн припало на операції з підсанкційними російськими сервісами та криптогаманцями, пов’язаними з міжнародною терористичною організацією.

Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.

«Фігурант розслідування проживає в одній з країн ЄС. Гроші заходили на його акаунт із зовнішніх криптоадрес і майже одразу йшли далі. Ні торгівлі, ні інвестицій. Обсяги, характер руху коштів і десятки задіяних адрес в тому числі вказують на обмін віртуальних активів без ліцензії», — повідомив Пронін.

Куди рухалися кошти

За словами голови Держфінмоніторингу, кошти надходили з бірж та обмінників, які не здійснюють верифікацію клієнтів. Серед них були підсанкційні майданчики, пов’язані з рф або причетні до обходу санкцій.

Далі кошти надходили на некостодіальні криптогаманці, пов’язані з російськими біржами. Частину переказів було здійснено на користь Корпусу вартових ісламської революції — військового формування Ірану, визнаного терористичною організацією.

У Держфінмоніторингу виявили ознаки транскордонної мережі

«Щоб приховати свою діяльність, особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та росії, а також заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов’язаних із її власним акаунтом. Плюс понад 35 іноземних компаній у різних юрисдикціях, з якими особа пов’язана. Разом це має ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти росії», — зазначив Пронін.

Матеріали передано правоохоронним органам.

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