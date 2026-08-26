Шахраї ошукали громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень — подробиці Сьогодні 16:28 — Кримінал

Шахраї ошукали громадян Латвії на понад 5,5 млн гривень — подробиці

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у межах спільної слідчої групи України та Латвійської Республіки повідомлено про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка діяла у Харкові та ошукувала громадян Латвії.

Про попередній етап операції з викриття цієї групи повідомляв Генеральний прокурор Руслан Кравченко

Суть справи

За даними слідства, учасники угруповання використовували шахрайський кол-центр для заволодіння коштами громадян Латвії. Вони отримували доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, оформлювали на них кредити за допомогою підроблених електронних підписів, а кошти переводили через банки Латвії на підконтрольні криптовалютні біржі та гаманці.

Також учасники організації телефонували громадянам Латвії та пропонували нібито вигідні інвестиції у криптовалюту й трейдинг. Після отримання коштів вони припиняли зв’язок із потерпілими.

Під час розслідування встановлено причетність ще чотирьох осіб. Одна з них, виконуючи функції HR-менеджера, підбирала персонал для кол-центру та забезпечувала його роботу.

Інші троє здійснювали так звані «холодні дзвінки» громадянам Латвії.20 серпня 2026 року правоохоронці провели п’ять обшуків у Харкові та області за місцями проживання підозрюваних. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.

Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 361 КК України. Одного з підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Йому вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 9 984 000 грн. Наразі встановлено 11 потерпілих — громадян Латвії.

Загальна сума завданих їм збитків становить 5 569 824 грн.

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