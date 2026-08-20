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Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ

Кримінал
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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили нові подробиці резонансної справи про діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, здійснювали рейдерські захоплення, відмиванням коштів та готувала викрадення людини.

Нові подробиці

За даними НАБУ, злочинна організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб. Її учасники, за даними слідства, заволодівали дорогою нерухомістю та іншими активами через несанкціоноване втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції, підроблення судових рішень і документів про право власності.
Як повідомив прокурор САП, у справі фігурують:
  • Ірина Мудра — колишня заступниця керівника Офісу президента;
  • Віктор Дубовик — генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента;
  • Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;
  • Максим Микитась — колишній народний депутат;
  • Вадим Столар — чинний народний депутат;
  • Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;
  • Микола Гладищенко, Олексій Ступак та Людмила Снігур — колишні та чинні посадовці державного «Сенс Банку»;
  • Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, Єгор Меркулов та Олександр Остапенко, яких слідство пов’язує з Максимом Микитасем.
За інформацією НАБУ, восени 2025 року учасники організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств з активами на 248 млн грн. Метою, зокрема, було отримання контролю над нерухомістю в центрі Києва вартістю понад 500 млн грн.
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Крім того, у травні 2026 року, за версією слідства, фігуранти намагалися заволодіти ще одним комплексом нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, однак не змогли довести задум до кінця.
Окремий епізод стосується легалізації 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом. За даними НАБУ, у червні 2026 року частина учасників організації разом із представниками одного з державних банків організувала введення цих коштів у легальний обіг через рахунки підставних компаній для сплати застави одному з фігурантів іншої кримінальної справи — «Мідас».
Також слідство встановило, що одна з груп, яка входила до складу організації, готувала незаконне позбавлення волі та викрадення людини з метою встановлення контролю над суб’єктом господарської діяльності. За даними НАБУ, цей злочин вдалося попередити.
За матеріалами:
Finance.ua
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