Збитки зросли до 254 мільйонів: у справі про закупівлі дронів Держспецзв’язку оголосили нові підозри Сьогодні 18:00 — Кримінал

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура встановили нові факти у справі про зловживання під час закупівлі дронів для Сил оборони України у 2023 році. За даними слідства, сума збитків державі зросла з 90 млн грн до 254 млн грн.

За результатами опрацювання нових доказів чотирьом раніше викритим особам оновили підозри. Ще одному учаснику схеми — фактичному контролеру приватних компаній — повідомили про підозру.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Як закуповували дрони

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2025 року НАБУ і САП викрили схему розтрати 90 млн грн під час закупівлі дронів DJI Mavic 3 та Autel Evo Max 4T.

Під час подальшого досудового розслідування детективи встановили, що до схеми були залучені ще два суб’єкти господарювання, пов’язані з раніше встановленою компанією-постачальником.

За даними слідства, у вересні 2023 року посадовці Держспецзв’язку уклали з цими компаніями додаткові договори на постачання дронів:

DJI Mavic 3T — 500 одиниць;

DJI Mavic 3Pro — 2000 одиниць;

DJI Matrice M30T — 900 одиниць.

Закупівлі проводили за цінами, які на 60−90% перевищували ринкові. Переможців, за даними слідства, визначали заздалегідь, а для створення видимості конкуренції до закупівель залучали інші підконтрольні організаторам товариства.

Про залучення пов’язаних компаній, як зазначають правоохоронці, свідчить, зокрема, такий факт: посадовці відомства направили запит на отримання комерційної пропозиції майбутньому «переможцю», вказавши назву юридичної особи, яку офіційно зареєстрували лише через кілька днів після відправлення листа.

Гроші виводили на рахунки за кордоном

Учасники схеми виводили отримані кошти на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за межами України.

НАБУ та САП наклали арешт на понад $4 млн на рахунках компаній за кордоном, а також на 17 млн грн в Україні.

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