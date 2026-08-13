Митники знайшли в мікроавтобусі Apple на понад 35 млн грн Сьогодні 02:12 — Кримінал

Загальна вартість вилученого становить понад 35 млн грн

Партію техніки Apple на понад 35 млн грн намагалися незаконно ввезти в Україну, приховавши її від митного контролю у спеціально облаштованій схованці в мікроавтобусі. Обвинувальний акт щодо 37-річного мешканця Львова скерували до суду.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, чоловік намагався перемістити через митний кордон України партію електроніки без декларування.

Техніку сховали в днищі мікроавтобуса

Щоб приховати електроніку від митного контролю, у днищі мікроавтобуса облаштували спеціальний тайник. Техніку загорнули у чорну стрейч-плівку та помістили в конструктивні порожнини автомобіля. Для цього частину днища попередньо розібрали, а після завантаження товару — зібрали назад. У результаті схованка була непомітною під час звичайного візуального огляду транспортного засобу.

Прибувши до пункту пропуску, чоловік обрав «зелений коридор», призначений для переміщення товарів, які не потребують письмового декларування та сплати митних платежів.

Виявили понад 800 одиниць техніки Apple

Під час поглибленого огляду мікроавтобуса митники виявили схованку. У ній знаходилися 501 смартфон iPhone, 211 навушників AirPods Pro та 107 годинників Apple Watch. Уся техніка була новою та перебувала у заводських упаковках. Загальна вартість вилученого, згідно з обвинувальним актом, становить понад 35 млн грн.

Обвинувальний акт передали до суду

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 2 ст. 201−3 КК України — контрабанда товарів у великому розмірі, вчинена шляхом переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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