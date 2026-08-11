Заволодіння державними гідроспорудами вартістю 22,7 млн грн: судитимуть директора підприємства Сьогодні 15:15 — Кримінал

Заволодіння державними гідроспорудами вартістю 22,7 млн грн: судитимуть директора підприємства

Директора приватного підприємства судитимуть за незаконне заволодіння державними гідротехнічними спорудами вартістю понад 22,7 млн грн.

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідством встановлено

Керівник підприємства, використовуючи службове становище, організував незаконне оформлення права власності на розташовані у столиці гідротехнічні споруди.

Для державної реєстрації використали підроблені документи, на підставі яких об’єкти державної власності зареєстрували за приватною компанією. Ці споруди забезпечують виконання державою своїх функцій, не підлягають приватизації та не можуть перебувати у приватній власності.

У межах досудового розслідування гідротехнічні споруди загальною вартістю понад 22,7 млн грн повернуто у державну власність.

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