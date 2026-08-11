0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Заволодіння державними гідроспорудами вартістю 22,7 млн грн: судитимуть директора підприємства

Кримінал
61
Заволодіння державними гідроспорудами вартістю 22,7 млн грн: судитимуть директора підприємства
Заволодіння державними гідроспорудами вартістю 22,7 млн грн: судитимуть директора підприємства
Директора приватного підприємства судитимуть за незаконне заволодіння державними гідротехнічними спорудами вартістю понад 22,7 млн грн.
Про це пише Бюро економічної безпеки України.
Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідством встановлено

Керівник підприємства, використовуючи службове становище, організував незаконне оформлення права власності на розташовані у столиці гідротехнічні споруди.
Для державної реєстрації використали підроблені документи, на підставі яких об’єкти державної власності зареєстрували за приватною компанією. Ці споруди забезпечують виконання державою своїх функцій, не підлягають приватизації та не можуть перебувати у приватній власності.
У межах досудового розслідування гідротехнічні споруди загальною вартістю понад 22,7 млн грн повернуто у державну власність.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems