Справу Коломойського про 9,2 млрд грн передали до суду Сьогодні 16:28 — Фондовий ринок

Офіс ПриватБанку

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПриватБанку Ігоря Коломойського та п’ятьох колишніх працівників банку. Їх підозрюють у заволодінні коштами банківської установи на понад 9,2 млрд грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Схема із викупом облігацій

За матеріалами досудового розслідування НАБУ, протягом січня-березня 2015 року один із власників ПриватБанку, за версією слідства, з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи.

Для реалізації цього плану обвинувачений, за даними слідства, залучив п’ятьох працівників банку. Серед них колишні:

голова правління;

заступник керівника напряму — директор департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

заступник голови правління — директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;

заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів-нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

За версією слідства, організована група штучно створила зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн. Йшлося нібито про зворотний викуп власних облігацій за завищеною вартістю. Для цього, як зазначає слідство, були підроблені відповідні документи.

Куди спрямували понад 446 млн грн

Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ «ПриватБанк» через низку фінансових операцій з підконтрольними компаніями.

У подальшому вони були внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «ПриватБанк». Рештою коштів зловмисники розпорядилися на власний розсуд.

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