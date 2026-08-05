Ferrexpo тимчасово зупиняє видобуток залізної руди в Україні Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Компанія Ferrexpo тимчасово призупиняє виробництво залізорудної продукції на своїх гірничодобувних та збагачувальних підприємствах в Україні через проблеми з морською логістикою.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі

За інформацією компанії, причиною рішення стала постійна загроза атак у портах України та навколо них, що суттєво обмежила чорноморські експортні маршрути Групи. Щоб зберегти обіговий капітал, керівництво ухвалило рішення призупинити видобуток руди. Відновлення виробництва залежатиме, зокрема, від залучення додаткового обігового капіталу.

Наразі компанія забезпечує європейських клієнтів із наявних складських запасів. Проте за відсутності додаткового фінансування, за оцінками Ferrexpo, чистих доступних грошових ресурсів вистачить лише до середини вересня 2026 року.

Компанія уточнює, що цей прогноз може змінитися залежно від цін на залізну руду, операційних витрат (зокрема на енергоносії), а також від того, чи вдасться врегулювати ситуацію із судном з вантажем, яке було пошкоджене під час атаки 28 липня.

Укрінформ За матеріалами:

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