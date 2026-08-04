Amazon вперше в історії досягла $3 трлн капіталізації Сьогодні 23:24 — Фондовий ринок

Amazon стала лідером за динамікою акцій серед компаній «великої сімки»

Amazon вперше в історії досягла ринкової вартості у $3 трлн і стала п’ятою компанією у світі, якій вдалося перевищити цей показник. До неї позначку у $3 трлн подолали Nvidia, Alphabet, Microsoft та Apple.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Amazon, найбільшого у світі онлайн-маркетплейса та постачальника хмарних сервісів, зросли на 5,3% під час торгів у понеділок, продовживши стрімке зростання після публікації фінансових результатів за другий квартал. Особливо сильні показники продемонстрував хмарний підрозділ AWS.

Успіх AWS допоміг розвіяти побоювання інвесторів щодо мільярдних інвестицій Amazon у розвиток штучного інтелекту. До публікації квартального звіту акції компанії втратили майже 18% від історичного максимуму, зафіксованого 6 травня. Після звіту котирування знову почали стрімко зростати.

AWS забезпечив Amazon рекордне зростання акцій

У звіті Amazon зазначалося, що виручка AWS за минулий квартал зросла найшвидшими темпами з 2021 року.

Після публікації результатів акції Amazon підскочили більш ніж на 15%. Це стало найбільшим одноденним зростанням котирувань компанії за понад 14 років і збільшило її ринкову вартість майже на $400 млрд.

Завдяки цьому Amazon знову стала лідером за динамікою акцій серед компаній «великої сімки».

Amazon знадобилося понад два роки для досягнення $3 трлн

Amazon знадобилося понад два роки, щоб перевищити позначку в $3 трлн. Для порівняння, шлях від $1 трлн, якого компанія досягла наприкінці 2018 року, до $2 трлн тривав понад шість років.

Аналітики Волл-стріт загалом позитивно оцінюють майбутнє Amazon і очікують, що протягом наступного року акції компанії можуть зрости приблизно на 14% від поточного рівня.

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