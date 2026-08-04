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Amazon вперше в історії досягла $3 трлн капіталізації

Фондовий ринок
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Amazon стала лідером за динамікою акцій серед компаній «великої сімки»
Amazon стала лідером за динамікою акцій серед компаній «великої сімки»
Amazon вперше в історії досягла ринкової вартості у $3 трлн і стала п’ятою компанією у світі, якій вдалося перевищити цей показник. До неї позначку у $3 трлн подолали Nvidia, Alphabet, Microsoft та Apple.
Про це повідомляє Bloomberg.
Акції Amazon, найбільшого у світі онлайн-маркетплейса та постачальника хмарних сервісів, зросли на 5,3% під час торгів у понеділок, продовживши стрімке зростання після публікації фінансових результатів за другий квартал. Особливо сильні показники продемонстрував хмарний підрозділ AWS.
Успіх AWS допоміг розвіяти побоювання інвесторів щодо мільярдних інвестицій Amazon у розвиток штучного інтелекту. До публікації квартального звіту акції компанії втратили майже 18% від історичного максимуму, зафіксованого 6 травня. Після звіту котирування знову почали стрімко зростати.
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Amazon вперше в історії досягла $3 трлн капіталізації

AWS забезпечив Amazon рекордне зростання акцій

У звіті Amazon зазначалося, що виручка AWS за минулий квартал зросла найшвидшими темпами з 2021 року.
Після публікації результатів акції Amazon підскочили більш ніж на 15%. Це стало найбільшим одноденним зростанням котирувань компанії за понад 14 років і збільшило її ринкову вартість майже на $400 млрд.
Завдяки цьому Amazon знову стала лідером за динамікою акцій серед компаній «великої сімки».

Amazon знадобилося понад два роки для досягнення $3 трлн

Amazon знадобилося понад два роки, щоб перевищити позначку в $3 трлн. Для порівняння, шлях від $1 трлн, якого компанія досягла наприкінці 2018 року, до $2 трлн тривав понад шість років.
Аналітики Волл-стріт загалом позитивно оцінюють майбутнє Amazon і очікують, що протягом наступного року акції компанії можуть зрости приблизно на 14% від поточного рівня.
За матеріалами:
mezha.media
AmazonАкціїФондова біржа
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