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Ощадбанк та Укрексімбанк виставлять Gulliver на продаж за $207 млн

Фондовий ринок
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Gulliver
Gulliver
Державні Ощадбанк та Укрексімбанк виставлять багатофункціональний комплекс Gulliver у Києві на відкритий продаж за стартовою ціною $207 млн.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Коли відбудеться продаж Gulliver

Рішення про продаж багатофункціонального комплексу Gulliver наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили наприкінці липня. Лот буде опубліковано на початку вересня 2026 року. Його стартова ціна становитиме $207 млн. Продаж комплексу відбудеться через систему Prozorro.Продажі.
Інформацію про дату проведення аукціону, умови участі та порядок подання заявок оприлюднять одночасно з оголошенням про початок торгів.
Продаж комплексу Gulliver стане однією з найбільших відкритих угод на українському ринку комерційної нерухомості за останні роки.

Як банки отримали Gulliver

Продаж є фінальним етапом багаторічної роботи банківського консорціуму зі стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів в історії української банківської системи.
Кредитування інвестиційного проєкту з будівництва БФК Gulliver консорціум державних банків розпочав у 2006 році, запуск в експлуатацію відбувся у 2014 році. Попри декілька проведених реструктуризацій та спроби врегулювання заборгованості, з червня 2024 року позичальник ТОВ «Три О» почав зменшувати суми платежів до банків аж до повного припинення обслуговування боргу.
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Процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки двома державними банками було розпочато у березні 2025 року після того, як боржник фактично припинив співпрацю з банками.
26 липня 2025 року після завершення всіх юридичних процедур право власності на комплекс перейшло до консорціуму державних банків: 80% активу отримав Ощадбанк, ще 20% — Укрексімбанк.
Після набуття права власності банки забезпечили безперервну роботу комплексу, зберегли його операційну діяльність, забезпечили професійне управління активу та підготували його до відкритого продажу.
За матеріалами:
Finance.ua
ОщадбанкДержбанки
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