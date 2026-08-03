Ощадбанк та Укрексімбанк виставлять Gulliver на продаж за $207 млн

Рішення про продаж багатофункціонального комплексу Gulliver наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили наприкінці липня. Лот буде опубліковано на початку вересня 2026 року. Його стартова ціна становитиме $207 млн. Продаж комплексу відбудеться через систему Prozorro.Продажі.
Інформацію про дату проведення аукціону, умови участі та порядок подання заявок оприлюднять одночасно з оголошенням про початок торгів.
Продаж комплексу Gulliver стане однією з найбільших відкритих угод на українському ринку комерційної нерухомості за останні роки.
Як банки отримали Gulliver
Продаж є фінальним етапом багаторічної роботи банківського консорціуму зі стягнення заставного майна за одним із найбільших проблемних корпоративних кредитів в історії української банківської системи.
Кредитування інвестиційного проєкту з будівництва БФК Gulliver консорціум державних банків розпочав у 2006 році, запуск в експлуатацію відбувся у 2014 році. Попри декілька проведених реструктуризацій та спроби врегулювання заборгованості, з червня 2024 року позичальник ТОВ «Три О» почав зменшувати суми платежів до банків аж до повного припинення обслуговування боргу.