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Відеокарти NVIDIA подорожчають уже втретє від початку року

Фондовий ринок
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NVIDIA знову підвищить ціни на свої відеокарти — це вже третє підвищення цін від початку 2026 року. Цього разу вартість графічних прискорювачів зросте на 20−30%.
Про це пише тайванське видання Economic Daily.
На початку року ціни на відеокарти офіційно підвищили на 10−15%, друге підвищення відбулося в травні й стосувалося лише флагманських моделей RTX 5090. Цього разу коригування торкнеться решти відеокарт лінійки GeForce.
Головна причина зростання цін — постійне подорожчання пам’яті DRAM, GDDR6 та GDDR7. Зокрема, ціна мікросхеми GDDR7 на 3 ГБ уже сягнула 60−70 доларів за штуку, тоді як ціна стандартного 2-гігабайтного чіпа поки що становить лише 20 доларів.
Слідом за NVIDIA ціни піднімуть або вже підняли також такі виробники, як Samsung (близько 20% ціни на DRAM у третьому кварталі), виробники мікросхем пам’яті Nanya Technology та Winbond Electronics, виробники материнських плат ASUS, MSI та Gigabyte, а також інші виробники електроніки.
Виробники відеокарт зазначають, що наразі прогнозованість поставок пам’яті скоротилася до одного місяця, через що складно планувати собівартість продукції. За прогнозами, обсяги поставок споживчої електроніки цього року скоротяться на 10−20%, проте виручка вендорів залишиться стабільною — значною мірою завдяки зростанню середнього чека.
У Китаї, тим часом, всього за ніч подорожчали відеокарти всіх цінових категорій — на 15−30%. Причому подорожчали не тільки відеокарти NVIDIA, а й AMD, а також Intel Arc.
За матеріалами:
УНІАН
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