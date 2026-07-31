АМКУ наклав на «Київстар» штраф у 17,5 млн грн: компанія планує оскаржити рішення в суді Сьогодні 14:22 — Фондовий ринок

«Київстар» отримав штраф

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПрАТ «Київстар» на 17,5 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 липня.

Через що наклали штраф

Причиною штрафу стало поширення інформації, яка, на думку АМКУ, вводила споживачів в оману. Йдеться про рекламне повідомлення мобільного оператора із твердженням «№ 1 швидкість мобільного інтернету».

Справу Антимонопольний комітет відкрив у червні 2019 року після звернення компанії lifecell, поданого в лютому того ж року. У заяві зазначалося, що така реклама могла створювати у споживачів хибне враження про перевагу «Київстару» над конкурентами.

Позиція «Київстару»

У компанії заявили, що не погоджуються з попередніми висновками АМКУ та вважають їх необґрунтованими.

У «Київстарі» наголосили, що рекламна комунікація відповідала вимогам законодавства, а споживачам була доступна вся необхідна інформація для правильного розуміння рекламного повідомлення.

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«Використання результатів досліджень незалежної міжнародної компанії Ookla, на яких ґрунтувалося рекламне твердження „Київстару“, для підтвердження маркетингових тверджень є загальноприйнятою практикою на світовому ринку електронних комунікацій. „Київстар“ застосував саме такий підхід, належним чином розкривши інформацію про джерело даних, період дослідження та інші суттєві умови використання його результатів», — заявили в компанії.

У «Київстарі» повідомили, що планують оскаржити рішення Антимонопольного комітету України в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з 30 липня 2026 року зміняться умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу. Так, для нових клієнтів «Київстару» стануть недоступні деякі тарифи.

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