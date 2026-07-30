Глава Microsoft попередив про ризики залежності від OpenAI та Anthropic Сьогодні 23:34 — Фондовий ринок

Microsoft посилює власну стратегію у сфері штучного інтелекту, попри багаторічне партнерство з OpenAI та інвестиції в Anthropic. Генеральний директор компанії Сатья Наделла заявив, що бізнесу не варто покладатися лише на одну модель ШІ, адже це створює ризики для безпеки, конфіденційності та стабільності роботи, повідомляє techcrunch.com.

Під час презентації фінансових результатів Microsoft повідомила про рекордний квартал: дохід компанії сягнув 90 млрд доларів, а чистий прибуток — 35,8 млрд доларів. За підсумками фінансового року виручка перевищила 331 млрд доларів. На цьому тлі Наделла наголосив, що Microsoft прагне запропонувати клієнтам власну екосистему штучного інтелекту з нижчою вартістю та більшою гнучкістю.

Компанія активно просуває власні моделі MAI, сервіси Copilot і хмарну платформу Azure AI. За словами Наделли, підприємства повинні мати можливість швидко змінювати моделі ШІ залежно від завдання, не потрапляючи в залежність від одного постачальника. Microsoft уже пропонує каталог із понад 11 тисяч моделей, включаючи рішення OpenAI, Anthropic, xAI, Mistral і власні розробки.

Аргументом на користь такого підходу Наделла назвав нещодавній інцидент із Hugging Face, який, на його думку, продемонстрував ризики використання лише однієї моделі. Microsoft також заявила, що нові моделі MAI, які працюють на власних чипах Maya, забезпечують кращу енергоефективність і можуть стати дешевшою альтернативою конкурентам. Таким чином компанія дедалі активніше конкурує не лише як партнер OpenAI, а й як самостійний розробник корпоративних рішень зі штучним інтелектом.

itechua За матеріалами:

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