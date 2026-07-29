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Виробник батарей Varta опинився на межі банкрутства — причини

Фондовий ринок
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Компанія-виробник батарей Varta подала заяву про неплатоспроможність на тлі поглиблення кризи.
Про це повідомляє Reuters.
«VARTA AG зіткнулася зі значними викликами протягом останніх кварталів», — заявив генеральний директор компанії Міхаель Остерманн.

Причини

Прибутковий підрозділ із виробництва побутових батарейок Varta Consumer Batteries — окрема юридична особа і не підпадає під процедуру банкрутства. Водночас разом із материнською компанією окремі заяви були подані щодо трьох операційних дочірніх підприємств — Varta Microbattery, Varta Micro Production та Varta Storage.
Німецький виробник акумуляторів пояснив, що до цього кроку його підштовхнув очікуваний з 2027 року структурний розрив у фінансуванні, а не поточна нездатність виконувати платежі.
Varta заявила, що наразі не бачить безпосередньої загрози невиконання своїх платіжних зобов’язань. Компанія продовжує виробництво, а заробітна плата працівникам виплачуватиметься у звичайному режимі.
У компанії зазначили, що на її діяльність негативно вплинули погіршення ринкової ситуації, зниження попиту, несприятливі коливання валютних курсів, а також «рішення ключового клієнта припинити співпрацю».
За даними Reuters, цим клієнтом є Apple, яка вирішила закуповувати елементи живлення CoinPower для своїх навушників AirPods у Китаї.
Акціонери Varta, серед яких виробник спортивних машин Porsche AG та австрійський інвестор Міхаель Тойнер, відмовилися надати компанії додаткове фінансування.
За матеріалами:
УНІАН
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