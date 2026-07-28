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Майже 40% німецьких компаній планують розширювати бізнес в Україні — дослідження

Фондовий ринок
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Більшість компаній готова збільшити інвестиції після війни
Більшість компаній готова збільшити інвестиції після війни
Попри повномасштабну війну, німецькі компанії зберігають оптимізм щодо ведення бізнесу в Україні. Майже половина з них очікує покращення бізнес-середовища протягом найближчих 12 місяців, а 38% планують розширювати діяльність або виходити на український ринок.
Про це свідчать результати дослідження German-Ukrainian Business Outlook 2026, підготовленого Німецько-українською промислово-торговельною палатою спільно з KPMG у Німеччині.

Оцінка умов ведення бізнесу

За результатами опитування, 8 із 10 компаній оцінюють поточну бізнес-ситуацію в Україні як задовільну або позитивну.
Водночас близько 20% респондентів незадоволені поточними умовами, зазначаючи, що війна суттєво вплинула на окремі галузі економіки.
Поточна бізнес-ситуація в Україні
Поточна бізнес-ситуація в Україні, kpmg.com
Майже половина бізнесу очікує покращення вже найближчим часом. Оптимістичними залишаються і короткострокові прогнози. Так, 49% компаній очікують покращення умов ведення бізнесу в Україні протягом наступних 12 місяців, тоді як лише 11% прогнозують їх погіршення.
Для порівняння, у дослідженні 2024 року покращення очікували 42% респондентів, а погіршення — 10%.
На думку авторів звіту, це свідчить про зростання впевненості бізнесу у перспективах української економіки.
Очікувана динаміка бізнес-ситуації
Очікувана динаміка бізнес-ситуації, kpmg.com

Компанії планують розширення та збільшення штату

Попри війну, розширення залишається на порядку денному: 38% компаній планують розширити діяльність або вийти на український ринок. Цьому сприяють ринковий потенціал України (54%), наявність кваліфікованого людського капіталу (50%) та конкурентні витрати на оплату праці (36%).
Майже половина (47%) компаній планує збільшити кількість працівників, попри труднощі з пошуком кваліфікованих кадрів.

Більшість компаній готова збільшити інвестиції після війни

У перспективі дві третини (63%) компаній мають намір збільшити інвестиції після завершення війни, зокрема майже кожна четверта (23%) — суттєво. Це свідчить радше про стабільне, але зважене зростання, ніж про масштабний інвестиційний бум.
Інвестиційні рішення й надалі стримують ризики, пов’язані з війною (56%), питання безпеки працівників (40%) та проблеми з енергопостачанням (32%).
Мінімізація ризиків є ключовим пріоритетом. Компанії вважають страхування воєнних ризиків (71%) та державні гарантії (60%) особливо важливими, тоді як програми фінансування ЄС і Німеччини поки використовуються недостатньо: лише 10% компаній уже скористалися ними, хоча 34% подали заявки або планують це зробити.
Компанії очікують від політичного керівництва України реформ, спрямованих на поліпшення верховенства права (63%), впровадження реформ, що відповідають вимогам ЄС (50%) та посилення сектору безпеки й оборони (50%).
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесНімеччина
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