Які з європейських аеропортів здійснюють найбільше прямих рейсів Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Які з європейських аеропортів здійснюють найбільше прямих рейсів

Глобальна компанія з обробки туристичних даних OAG надала Euronews Travel кількість напрямків, що обслуговуються кожним з основних аеропортів Європи, і є явний переможець.

Аеропорт Стамбула, що пропонує рейси з 294 напрямками, має найкраще сполучення в Європі. Це не дивно, враховуючи, що авіакомпанія Turkish Airlines, яка базується там, є учасником Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість країн, що обслуговуються авіакомпанією.

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Мандрівники, які пролітають через аеропорт Стамбула, можуть летіти до різних напрямків, від Анталії та Бодрума до Мехіко та Сіднея.

Друге місце, яке розділили, посіли паризький аеропорт Шарль де Голль та амстердамський аеропорт Схіпхол, обидва з яких мають прямі рейси до 262 напрямків.

Найкраще сполучені аеропорти Європи

1. Стамбул, Туреччина — 294 прямі напрямки

2. ​​​​Париж Шарль де Голль, Франція — 262

3. ​​​​Амстердам Схіпхол, Нідерланди — 262

4. Франкфурт, Німеччина — 258

5. Рим Фьюмічіно, Італія — 230

6. Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Іспанія — 227

7. Хосеп Тарраделлас Барселона-Ель-Прат, Іспанія — 220

8. Мюнхен, Німеччина — 211

9. Лондонський аеропорт Хітроу, Велика Британія — 210

10. Лондон Гатвік, Велика Британія — 200

11. Дублін, Ірландія — 193

12 Манчестер, Велика Британія — 188

13 Мілан Мальпенса, Італія — 188

14 Цюрих, Швейцарія — 187

14 Анталія, Туреччина — 187

16. Пальма-де-Майорка, Іспанія — 185

17. Відень, Австрія — 182

18. Копенгаген Каструп, Данія — 176

19. Афіни Елефтеріос Венізелос, Греція — 169

20. Малага, Іспанія — 166

21. Париж Орлі, Франція — 156

22. Лісабон, Португалія — 153

23. Стамбул Сабіха Гекчен, Туреччина — 149

24. Осло Гардермуен, Норвегія — 142

Щоб скласти рейтинг 50 аеропортів з найбільшою кількістю стикувань, OAG враховує як кількість напрямків, що обслуговуються безпосередньо, так і кількість запланованих стикувань до міжнародних рейсів та з них у найзавантаженіший день аеропорту.

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