Які з європейських аеропортів здійснюють найбільше прямих рейсів
Глобальна компанія з обробки туристичних даних OAG надала Euronews Travel кількість напрямків, що обслуговуються кожним з основних аеропортів Європи, і є явний переможець.
Аеропорт Стамбула, що пропонує рейси з 294 напрямками, має найкраще сполучення в Європі. Це не дивно, враховуючи, що авіакомпанія Turkish Airlines, яка базується там, є учасником Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість країн, що обслуговуються авіакомпанією.
Мандрівники, які пролітають через аеропорт Стамбула, можуть летіти до різних напрямків, від Анталії та Бодрума до Мехіко та Сіднея.
Друге місце, яке розділили, посіли паризький аеропорт Шарль де Голль та амстердамський аеропорт Схіпхол, обидва з яких мають прямі рейси до 262 напрямків.
Найкраще сполучені аеропорти Європи
1. Стамбул, Туреччина — 294 прямі напрямки
2. Париж Шарль де Голль, Франція — 262
3. Амстердам Схіпхол, Нідерланди — 262
4. Франкфурт, Німеччина — 258
5. Рим Фьюмічіно, Італія — 230
6. Адольфо Суарес Мадрид-Барахас, Іспанія — 227
7. Хосеп Тарраделлас Барселона-Ель-Прат, Іспанія — 220
8. Мюнхен, Німеччина — 211
9. Лондонський аеропорт Хітроу, Велика Британія — 210
10. Лондон Гатвік, Велика Британія — 200
11. Дублін, Ірландія — 193
12 Манчестер, Велика Британія — 188
13 Мілан Мальпенса, Італія — 188
14 Цюрих, Швейцарія — 187
14 Анталія, Туреччина — 187
16. Пальма-де-Майорка, Іспанія — 185
17. Відень, Австрія — 182
18. Копенгаген Каструп, Данія — 176
19. Афіни Елефтеріос Венізелос, Греція — 169
20. Малага, Іспанія — 166
21. Париж Орлі, Франція — 156
22. Лісабон, Португалія — 153
23. Стамбул Сабіха Гекчен, Туреччина — 149
24. Осло Гардермуен, Норвегія — 142
Щоб скласти рейтинг 50 аеропортів з найбільшою кількістю стикувань, OAG враховує як кількість напрямків, що обслуговуються безпосередньо, так і кількість запланованих стикувань до міжнародних рейсів та з них у найзавантаженіший день аеропорту.
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