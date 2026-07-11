ТОП-7 найкрасивіших аеропортів світу (фото) Сьогодні 23:19 — Світ

Рейтинг найкрасивіших аеропортів світу

Міжнародна архітектурна премія Prix Versailles, яку щороку вручають під егідою ЮНЕСКО, оприлюднила рейтинг найкрасивіших аеропортів світу у 2026 році.

До списку World’s Most Beautiful Airports 2026 увійшли сім аеропортів і терміналів із Північної Америки, Європи та Азії.

Експерти оцінювали не лише зовнішній вигляд будівель, а й їхню функціональність, інтеграцію в навколишнє середовище, використання сталих технологій, комфорт пасажирів і здатність відображати культурну ідентичність регіону.

1. Міжнародний аеропорт Локапріяа Гопінатха Бордолоя, Термінал 2 (Гувахаті, Індія)

Термінал 2 аеропорту Гувахаті став одним із найяскравіших прикладів того, як сучасна архітектура може передавати культурну ідентичність регіону. Автором проєкту є індійський архітектор Нуру Карім, який надихався природою штату Ассам та місцевими традиціями.

Дизайн будівлі відсилає до бамбукової орхідеї — символу біорізноманіття північно-східної Індії.

Високі склепінчасті стелі та хвилеподібні лінії інтер’єру повторюють русло річки Брахмапутра та її приток, а в оформленні використані роботи місцевих художників, традиційні ремесла та елементи культури корінних народів.

Міжнародний аеропорт Гувахаті

Окрім архітектури, журі Prix Versailles відзначило екологічний підхід до проєктування. У терміналі широко застосовано бамбук, природне освітлення та принципи біофільного дизайну, що дозволяють скоротити енергоспоживання та зробити простір більш комфортним для пасажирів.

2. Міжнародний аеропорт Течо (Пномпень, Камбоджа)

Новий міжнародний аеропорт Течо, розташований приблизно за 20 км від центру Пномпеня, є одним із найбільших інфраструктурних проєктів в історії Камбоджі. Його площа становить близько 2 600 гектарів, а перша черга здатна обслуговувати 15 мільйонів пасажирів на рік із перспективою розширення до 45−50 мільйонів у майбутньому.

Проєкт розробило всесвітньо відоме британське архітектурне бюро Foster + Partners. Головною особливістю стала величезна хвилеподібна покрівля, яку підтримують колони у формі дерев.

Стеля відтворює традиційне камбоджійське плетіння з бамбука та ротангу, а всередині висаджені дерева румдуол — національний символ країни.

Міжнародний аеропорт Течо, Камбоджа

Архітектори також зробили ставку на енергоефективність: конструкція забезпечує природну вентиляцію, максимальне використання денного світла та скорочує потребу у штучному охолодженні й освітленні, що особливо важливо для тропічного клімату.

3. Міжнародний аеропорт Наві-Мумбаї, Термінал 1 (Індія)

Новий аеропорт Наві-Мумбаї покликаний розвантажити один із найбільш завантажених авіавузлів Індії — аеропорт Мумбаї. Уже на першому етапі Термінал 1 розрахований на 20 мільйонів пасажирів щороку, а після завершення всіх черг комплекс зможе обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів на рік.

Архітектурний проєкт створило бюро Zaha Hadid Architects. Центральним елементом дизайну стала гігантська покрівля у формі квітки лотоса, яка не лише є впізнаваним символом Індії, а й допомагає рівномірно розподіляти природне освітлення всередині термінала.

Міжнародний аеропорт Наві-Мумбаї

Під час будівництва було реалізовано масштабні інженерні роботи: змінено русла річок, перенесено високовольтні лінії електропередачі й рекультивовано прибережні заболочені території. Усередині термінала встановлені цифрові артінсталяції, просторі зони очікування та сучасна система навігації, яка полегшує пересування пасажирів.

4. Аеропорт Франкфурта, Термінал 3 (Франкфурт-на-Майні, Німеччина)

Термінал 3 є найбільшим проєктом розширення аеропорту Франкфурта за останні десятиліття. Після введення в експлуатацію він збільшить пропускну здатність найбільшого авіахабу Німеччини приблизно на 19 мільйонів пасажирів на рік, а загальна місткість аеропорту перевищить 90 мільйонів пасажирів щорічно.

Будівля займає площу близько 400 000 м² та оснащена 24 місцями для контактної стоянки літаків. Архітектори зробили акцент на просторих залах із панорамним склінням, великій кількості природного світла та інтуїтивно зрозумілій навігації, що скорочує час пересування пасажирів між зонами термінала.

Аеропорт Франкфурта

Особливу увагу приділено екологічності: використано енергоефективні фасади, сучасні системи вентиляції та освітлення, а також технології, що допомагають знизити споживання енергії й викиди CO₂ під час експлуатації комплексу.

Саме поєднання масштабу, функціональності та сучасної архітектури принесло Терміналу 3 місце серед найкрасивіших аеропортів світу за версією Prix Versailles.

5. Міжнародний аеропорт Байюнь, Термінал 3 (Гуанчжоу, Китай)

Термінал 3 міжнародного аеропорту Байюнь є центральною частиною масштабного розширення одного з найбільших авіаційних вузлів Азії. Після завершення всіх робіт аеропорт зможе обслуговувати до 120 мільйонів пасажирів на рік, що зробить його одним із найзавантаженіших у світі.

Архітектура термінала натхненна традиційним китайським шовком. Хвилеподібна покрівля та світлі інтер’єри створюють відчуття легкості, а великі ліхтарі дозволяють максимально використовувати денне освітлення. Простір спроєктований так, щоб навіть за великого пасажиропотоку зберігалося відчуття відкритості та комфорту.

Міжнародний аеропорт Байюнь

У проєкті також використано інтелектуальні системи керування будівлею, автоматизовані технології обробки багажу та енергоощадні рішення, які відповідають сучасним вимогам сталого розвитку.

6. Міжнародний аеропорт Піттсбурга (США)

Новий головний термінал міжнародного аеропорту Піттсбурга став першою повністю новою пасажирською будівлею аеропорту за понад 30 років. Його площа становить близько 65 000 м², а відкриття заплановане на 2025−2026 роки в межах масштабної модернізації вартістю понад 1,5 млрд доларів США.

Архітектори зробили ставку на природне освітлення, високі стелі та відкриті простори з великою кількістю зелені. У дизайні використані дерево, натуральний камінь і панорамне скління, а навколишні ландшафти Пенсильванії стали головним джерелом натхнення для інтер’єрів.

Міжнародний аеропорт Піттсбурга

Окрему увагу приділено екологічності. Аеропорт уже працює на власному мікроенергетичному комплексі, який використовує природний газ і сонячну енергію, що дозволяє значно скоротити викиди та забезпечує енергетичну незалежність комплексу.

7. Міжнародний аеропорт Сан-Дієго, Термінал 1 (США)

Новий Термінал 1 є ключовою частиною найбільшого проєкту реконструкції в історії аеропорту Сан-Дієго. Першу чергу відкрили у 2025 році, а після завершення всіх етапів комплекс зможе обслуговувати понад 30 мільйонів пасажирів на рік.

Дизайн натхненний узбережжям Південної Каліфорнії. Великі скляні фасади відкривають вид на затоку Сан-Дієго, а хвилеподібні лінії стелі повторюють форму океанських хвиль. Усередині розміщено численні громадські артоб’єкти, сади з місцевими рослинами та просторі зони відпочинку.

Міжнародний аеропорт Сан-Дієго

Проєкт також вирізняється високими екологічними стандартами. Будівля обладнана системами збору дощової води, енергоощадним освітленням, сучасною вентиляцією та зарядними станціями для електромобілів. Гармонійне поєднання архітектури, функціональності та принципів сталого будівництва дозволило Терміналу 1 потрапити до списку Prix Versailles 2026.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.