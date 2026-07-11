Країни з найбільшою кількістю мільйонерів у 2026 році (інфографіка) Сьогодні 14:08 — Світ

У США проживає найбільше мільйонерів у світі, Фото: magnific

У світі продовжує зростати кількість людей, чиї статки перевищують 1 млн доларів. За підсумками 2025 року їхня чисельність збільшилася майже на мільйон і сягнула 57,5 млн осіб. Лідерами за кількістю доларових мільйонерів є США та Китай. Водночас до двадцятки країн із найбільшою концентрацією заможних людей увійшли одразу десять європейських держав.

Про це свідчить дослідження Visual Capitalist.

Де проживає найбільше мільйонерів

Сполучені Штати зберігають беззаперечне лідерство за кількістю доларових мільйонерів. Нині там проживає близько 23,6 млн людей зі статками понад 1 млн доларів, що становить приблизно 41% від загальної кількості мільйонерів у світі.

Лише протягом 2025 року в країні з’явилося понад 440 тисяч нових мільйонерів, тобто в середньому понад 1200 осіб щодня.

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Така динаміка пояснюється сильним фондовим ринкам, високою підприємницькою активністю та широкою участю населення в інвестуванні. У 2025 році акціями володіли близько 62% дорослих американців, що дало мільйонам домогосподарств можливість отримувати довгостроковий інвестиційний дохід і нарощувати капітал.

Додатково зміцненню приватного багатства сприяє високий рівень володіння нерухомістю.

Друге місце у світовому рейтингу посідає Китай (5,3 млн доларових мільйонерів), а третє — Японія (2,9 млн).

До ТОП-10 країн за кількістю мільйонерів також увійшли:

Німеччина — 2,6 млн осіб;

Велика Британія — 2,4 млн осіб;

Франція — 2,3 млн осіб;

Канада — 2 млн осіб;

Австралія — 1,6 млн осіб;

Південна Корея — 1,3 млн осіб;

Нідерланди — 1,3 млн осіб.

До цього Finance.ua зазначав , аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024−2025 роки та визначили, хто з парламентарів 9 скликання задекларував найбільші доходи.

Найбільші доходи у Верховній Раді традиційно задекларували представники бізнесу та власники корпоративних активів, а значна частина доходів багатьох депутатів формувалася за рахунок дивідендів, погашення ОВДП, доходів від продажу майна та бізнесу членів родин.

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