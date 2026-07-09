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Польща посилює перевірки працевлаштування

Світ
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Перевірка роботодавців
Перевірка роботодавців
У Польщі з 8 липня розпочалися нові перевірки роботодавців, які оформлюють працівників за цивільно-правовими договорами або за моделлю B2B.
Державна інспекція праці отримала ширші повноваження, щоб виявляти випадки, коли такі договори використовуються замість офіційного трудового договору.
Про це пише inpoland.

Кого перевірятимуть

Як пояснив головний інспектор праці Януш Красонь, перевірки стосуватимуться насамперед випадків, коли людина формально працює за цивільно-правовим договором або на умовах B2B, але фактично виконує роботу як штатний працівник.
За його словами, кожен, хто вважає, що його неправомірно оформили за такою схемою, може звернутися до Національної інспекції праці. У відомстві запевнили, що всі звернення ретельно розглядатимуться.
Із 8 липня 2026 року інспекція отримала розширені повноваження щодо перевірки характеру таких договорів. Мета — виявити випадки, коли роботодавці обходять вимоги трудового законодавства, підміняючи трудові відносини цивільно-правовими угодами.

Як розглядатимуть скарги

У Державній інспекції праці зазначили, що анонімні повідомлення перевірятимуть лише в окремих випадках. Такий підхід має допомогти уникнути зловживань і зробити контроль ефективнішим.
Водночас відомство гарантує захист особистих даних заявників. Інформацію про людину, яка подала скаргу, можуть розкрити лише за її письмовою згодою.
Раніше ми повідомляли, що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився. Експерти пояснюють це зниженням інфляції, обережнішою політикою роботодавців щодо витрат і змінами на ринку праці. Такі тенденції стосуються й українців, які працюють у Польщі.
Також ми ділилися переліком професій, де найчастіше працюють іноземці у Польщі та які спеціальності можуть першими постраждати від автоматизації.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Українці в ПольщіПольщаРобота
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