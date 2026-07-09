Польща посилює перевірки працевлаштування Сьогодні 19:27 — Світ

Перевірка роботодавців

У Польщі з 8 липня розпочалися нові перевірки роботодавців, які оформлюють працівників за цивільно-правовими договорами або за моделлю B2B.

Державна інспекція праці отримала ширші повноваження, щоб виявляти випадки, коли такі договори використовуються замість офіційного трудового договору.

Про це пише inpoland

Кого перевірятимуть

Як пояснив головний інспектор праці Януш Красонь, перевірки стосуватимуться насамперед випадків, коли людина формально працює за цивільно-правовим договором або на умовах B2B, але фактично виконує роботу як штатний працівник.

За його словами, кожен, хто вважає, що його неправомірно оформили за такою схемою, може звернутися до Національної інспекції праці. У відомстві запевнили, що всі звернення ретельно розглядатимуться.

Із 8 липня 2026 року інспекція отримала розширені повноваження щодо перевірки характеру таких договорів. Мета — виявити випадки, коли роботодавці обходять вимоги трудового законодавства, підміняючи трудові відносини цивільно-правовими угодами.

Як розглядатимуть скарги

У Державній інспекції праці зазначили, що анонімні повідомлення перевірятимуть лише в окремих випадках. Такий підхід має допомогти уникнути зловживань і зробити контроль ефективнішим.

Водночас відомство гарантує захист особистих даних заявників. Інформацію про людину, яка подала скаргу, можуть розкрити лише за її письмовою згодою.

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