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Трамп наказав зупинити усю торгівлю з Іспанією

Світ
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив про погіршення відносин між США та Іспанією.
Про це він сказав на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте перед початком засідання саміту НАТО, повідомляє «Європейська правда».

Трамп розкритикував Іспанію

Під час спільних заяв для преси президент США згадав про зустрічі з іншими світовими лідерами, а окрему увагу приділив Іспанії.
«Я не говорив з Іспанією. Іспанія — безнадійна. Я, до речі, не хочу більше мати торгівлі з Іспанією, чи можемо ми її відрізати?» — звернувся Трамп до членів своєї команди.
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Президент США також заявив, що Іспанія нібито «погано поводиться» з генеральним секретарем НАТО, однак не навів підтверджень своїх слів.

Заклики до обмеження торгівлі та візитів

«Іспанія — жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі, вони не платять. Тому я не хочу нічого спільного з Іспанією — тож обірвіть усію торгівлю з нею», — вдруге, у наказовому режимі, він звернувся до американської делегації.
Президент США також висловив упевненість, що припинення торговельних відносин стане для Іспанії серйозним покаранням, оскільки, за його словами, країна зацікавлена у співпраці зі Сполученими Штатами.
Також Трамп заявив, що має відбутися зупинка усіх візитів з Іспанією.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що США більше не дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном. Крім того, Вашингтон відмовляється від подальших переговорів із Тегераном.
За матеріалами:
Європейська правда
СШАТрампІспаніяМіжнародна торгівля
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