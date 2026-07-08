Трамп наказав зупинити усю торгівлю з Іспанією

Президент США також заявив, що Іспанія нібито «погано поводиться» з генеральним секретарем НАТО, однак не навів підтверджень своїх слів.
Заклики до обмеження торгівлі та візитів
«Іспанія — жахливий партнер у НАТО. Вони не беруть участі, вони не платять. Тому я не хочу нічого спільного з Іспанією — тож обірвіть усію торгівлю з нею», — вдруге, у наказовому режимі, він звернувся до американської делегації.
Президент США також висловив упевненість, що припинення торговельних відносин стане для Іспанії серйозним покаранням, оскільки, за його словами, країна зацікавлена у співпраці зі Сполученими Штатами.
Також Трамп заявив, що має відбутися зупинка усіх візитів з Іспанією.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що США більше не дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном. Крім того, Вашингтон відмовляється від подальших переговорів із Тегераном.