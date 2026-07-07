Оператор «Північних потоків» програв суд про компенсацію за вибухи на €580 мільйонів Сьогодні 21:37 — Світ

Компанія Nord Stream програла позов проти групи страховиків

Компанія Nord Stream програла позов на €580 мільйонів проти групи страховиків на чолі з Lloyd’s of London у справі про вибухи, які зруйнували російські газопроводи «Північні потоки». Суддя постановила, що страховики не зобовʼязані покривати ці збитки.

Про це пише Financial Times.

Що вирішив суд

Високий суд Лондону вирішив, що до страхових полісів застосовується виняток щодо воєнних дій. Це дозволяє страховикам уникнути однієї з найбільших в історії страхових виплат за пошкодження інфраструктури.

Під час судового процесу серед можливих винуватців вибухів у Балтійському морі у 2022 році називали росію, Україну та США. Водночас суддя Клер Моулдер не встановила, хто саме відповідальний.

Однак це рішення означає, що західним страховим компаніям не доведеться виплачувати величезну компенсацію компанії, контрольний пакет якої належить «Газпрому».

У 96-сторінковому рішенні, ухваленому після шеститижневого судового розгляду цього року, Моулдер зазначила, що аби визначити відповідальність страховиків їй не потрібно встановлювати, хто саме організував вибухи.

Розглянувши всі правдоподібні сценарії, суддя дійшла висновку, що війна між росією та Україною в будь-якому випадку була «суттєвою» причиною подій, а тому виняток щодо воєнних дій має застосовуватися.

Перемога для групи страховиків

Це рішення стало перемогою для групи страховиків, зокрема Lloyd’s і Arch. Вони стверджували, що вибухи стали наслідком війни або були санкціоновані державою, а отже не підпадають під страхове покриття.

Адвокати Nord Stream наполягали, що виняток щодо воєнних дій не повинен застосовуватися, оскільки війна була лише тлом, а не безпосередньою причиною вибухів. Також юристи компанії припускали, що диверсію могли здійснити недержавні диверсанти. Проте Моулдер зазначила, що навіть у такому разі їхні мотиви були б зумовлені війною.

theБабель За матеріалами:

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