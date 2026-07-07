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Словаччина призупинила видачу більшості віз росіянам

Світ
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Всі записи на подання документів для отримання туристичних, ділових або гостьових віз будуть анульовані.
Всі записи на подання документів для отримання туристичних, ділових або гостьових віз будуть анульовані.
Словаччина оголосила про тимчасове призупинення видачі громадянам росії майже всіх типів віз.
Про це повідомляє TMT з посиланням на Асоціацію туроператорів росії.
Зазначається, що в липні та серпні 2026 року подати документи можна буде лише на оформлення шенгенської візи з метою поїздки «Спорт», а також національних віз незалежно від мети перебування. Всі записи на подання документів для отримання туристичних, ділових або гостьових віз будуть анульовані.
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У візовому центрі повідомили, що сервісний збір, сплачений за подання заяви, повернуть у повному обсязі протягом 7−15 днів.
Також заявникам рекомендували стежити за подальшими оновленнями. Очікується, що оформлення віз за іншими цілями поїздок може відновитися після завершення серпня.

Країни ЄС посилюють візові обмеження

Останнім часом низка країн Європейського Союзу посилила правила оформлення віз для громадян росії. Так, наприкінці червня французький візовий оператор VFS Global у росії повідомив, що з 15 липня припинить приймати документи на шенгенські візи від третіх осіб, які не є найближчими родичами заявника.
Перед цим іспанський візовий центр BLS збільшив термін розгляду заяв на отримання віз до 45 днів, а італійський оператор VMS до 60 днів.
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Крім того, з 29 червня Угорщина тимчасово припинила прийом документів на шенгенські візи у візових центрах Казані, Самари та Уфи. Причини такого рішення офіційно не повідомлялися.
За даними АТОР, у 2025 році Словаччина видала громадянам росії 1149 віз, з яких 46% були багаторазовими. Для порівняння, Італія видала понад 161 тис. шенгенських віз, Франція — понад 156 тис., а Греція — близько 59 тис.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄС
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