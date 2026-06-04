У ЄС вимагають суворіших правил видачі шенгенських віз росіянам Сьогодні 14:33 — Світ

Питання видачі віз громадянам росії планують обговорити під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі.

Дев’ять країн ЄС, зокрема Польща, а також Ісландія й Норвегія звернулися до Європейської комісії із закликом запровадити додаткові візові обмеження для громадян росії та перевірити, чи всі держави-члени дотримуються чинних рекомендацій. Як повідомляло агентство PAP у травні, у 2025 році кількість шенгенських віз, виданих росіянам, зросла на 10% порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Polskieradio.pl.

Лист, який опинився в розпорядженні PAP, надіслали голові дипломатії ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань міграції Магнусу Бруннеру. Серед підписантів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський.

Окрім Польщі, документ підписали представники Швеції, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Нідерландів. Також до звернення долучилися Ісландія і Норвегія.

Кількість віз для росіян зросла

У документі наголошується, що у вересні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну Європейська комісія призупинила дію угоди про спрощений візовий режим із рф та надала рекомендації щодо розгляду заяв на отримання віз від громадян росії. Водночас автори листа зазначають, що не всі держави-члени впровадили ці рекомендації належним чином.

За даними PAP, у 2025 році громадянам росії видали 623 тисячі шенгенських віз, що на 10% більше, ніж роком раніше. Майже 480 тисяч із них були туристичними. Найбільше віз видали Франція, Італія та Іспанія, найменше — Польща, Данія, Румунія та Швеція.

«Значна частина з них — багаторазові візи. Це прямо суперечить рекомендаціям Єврокомісії щодо суворого підходу до російських заявників, які подорожують із неважливими цілями, і створює серйозну прогалину в нашій спільній політиці щодо держави-агресора», — йдеться у зверненні.

Які обмеження пропонують запровадити

Міністри висловили занепокоєння зростанням кількості російських туристів на європейських курортах у той час, коли Україна продовжує зазнавати ракетних і дронових атак з боку росії, а українських дітей примусово депортують.

Напередодні літнього сезону автори листа закликали Єврокомісію зберегти жорстку візову політику щодо громадян рф, запровадити додаткові обмеження у Візовому кодексі, перевірити виконання чинних правил державами-членами, особливо щодо видачі багаторазових віз, а також регулярно оприлюднювати статистику щодо виданих росіянам віз.

Крім того, вони запропонували запровадити заборону на в’їзд до Шенгенської зони для російських ветеранів.

Питання видачі віз громадянам росії планують обговорити в четвер під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі.

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