Samsung скорочує сотні працівників у США Сьогодні 04:18 — Світ

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Компанія Samsung Electronics скоротила робочі місця на своїх підприємствах у США, що займаються виробництвом дисплеїв, мобільних телефонів та іншої побутової електроніки.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з документами та інформацією двох джерел Reuters, це торкнулося переважно працівників у Нью-Джерсі та Техасі.

Південнокорейський технологічний гігант повідомив, що плани Samsung Electronics America (SEA) — підрозділу, який спеціалізується на побутовій електроніці та не займається виробництвом мікросхем, — щодо перенесення штаб-квартири до Техасу торкнулися 739 робочих місць у місті Енглвуд-Кліфс, штат Нью-Джерсі.

Більшість працівників, яких це торкнулося, отримали пропозиції щодо переїзду, але інших було звільнено, додали в компанії, не надаючи деталей.

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Ці скорочення, хоча й пов’язані з перенесенням штаб-квартири, демонструють різну ситуацію в підрозділах південнокорейського технологічного гіганта. Якщо підрозділ з виробництва мікросхем стрімко зростає, досягаючи рекордних прибутків, то підрозділи споживчої електроніки зазнають труднощів через різке зростання вартості мікросхем.

Рішення Samsung про перенесення штаб-квартири SEA є вражаючим, оскільки співробітники SEA у Нью-Джерсі лише менше року тому з великим розголосом переїхали до нових офісів.

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