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Samsung скорочує сотні працівників у США

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Samsung
Samsung
Компанія Samsung Electronics скоротила робочі місця на своїх підприємствах у США, що займаються виробництвом дисплеїв, мобільних телефонів та іншої побутової електроніки.
Про це повідомляє Reuters.
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Згідно з документами та інформацією двох джерел Reuters, це торкнулося переважно працівників у Нью-Джерсі та Техасі.
Південнокорейський технологічний гігант повідомив, що плани Samsung Electronics America (SEA) — підрозділу, який спеціалізується на побутовій електроніці та не займається виробництвом мікросхем, — щодо перенесення штаб-квартири до Техасу торкнулися 739 робочих місць у місті Енглвуд-Кліфс, штат Нью-Джерсі.
Більшість працівників, яких це торкнулося, отримали пропозиції щодо переїзду, але інших було звільнено, додали в компанії, не надаючи деталей.
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Ці скорочення, хоча й пов’язані з перенесенням штаб-квартири, демонструють різну ситуацію в підрозділах південнокорейського технологічного гіганта. Якщо підрозділ з виробництва мікросхем стрімко зростає, досягаючи рекордних прибутків, то підрозділи споживчої електроніки зазнають труднощів через різке зростання вартості мікросхем.
Рішення Samsung про перенесення штаб-квартири SEA є вражаючим, оскільки співробітники SEA у Нью-Джерсі лише менше року тому з великим розголосом переїхали до нових офісів.
За матеріалами:
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