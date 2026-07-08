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Microsoft економить заради ШІ: компанія скорочує 4800 працівників

Технології&Авто
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Офіс Microsoft
Офіс Microsoft
Microsoft повідомила, що скоротить 4 800 працівників — це близько 2,1% глобального штату компанії. Найбільші зміни торкнуться ігрового підрозділу Xbox, де буде ліквідовано 3 200 робочих місць. Із них 1 600 співробітників компанія вже звільнила у понеділок.
Про це пише Reuters.
Попри багатомільярдні інвестиції в Xbox, зокрема придбання Activision Blizzard, Microsoft так і не змогла суттєво скоротити відставання від PlayStation компанії Sony та консолей Nintendo. Через це компанія дедалі більше робить ставку на випуск своїх ігор на різних платформах, а не лише на ексклюзиви для Xbox.
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У Microsoft наголошують, що нинішні скорочення не пов’язані із заміною працівників штучним інтелектом. Директорка з персоналу Емі Коулман заявила, що звільнені посади не будуть заміщені ШІ, хоча сама технологія вже змінює підходи до роботи.
Microsoft економить заради ШІ: компанія скорочує 4800 працівників
Аналітики вважають, що компанія намагається оптимізувати витрати на тлі рекордних інвестицій у розвиток штучного інтелекту. Лише у 2026 році Microsoft прогнозує капітальні витрати на рівні 190 млрд доларів, значна частина яких піде на розвиток дата-центрів і хмарної платформи Azure.
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Акції Microsoft цього року вже втратили майже 23%, що стало найгіршим результатом за перше півріччя з 2022 року. Водночас компанія продовжує активно інвестувати у ШІ, хоча зростання витрат, подорожчання чипів пам’яті та слабший попит на Xbox посилюють тиск на її фінансові результати.
Раніше стало відомо, що на початку 2026 Microsoft вже пропонувала добровільний викуп для близько 7% персоналу у США, або приблизно 9000 людей. Компанія часто переглядає витрати наприкінці фінансового року в червні, коли формує бюджет на наступний період.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ШІ
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