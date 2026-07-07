BYD створила унікальну функцію безпеки, якої досі немає навіть у Tesla 07.07.2026, 01:28 — Технології&Авто

BYD запатентувала систему, яка перевіряє, чи немає тварин під автомобілем

Китайський автовиробник BYD розробив нову систему безпеки, яка допоможе уникнути наїздів на домашніх і диких тварин. Перед початком руху автомобіль автоматично перевірятиме простір під днищем і попереджатиме водія, якщо виявить потенційну небезпеку. Поки що подібної функції не пропонує навіть Tesla.

Про новий патент повідомляє GSMinfo.

Як працює нова технологія

Система використовує камери та алгоритми комп’ютерного зору. Після запуску автомобіля вона фотографує простір під машиною й порівнює отримане зображення з еталонними даними. Якщо алгоритми виявляють сторонній об’єкт або рух, водій отримує попередження ще до початку руху.

Щоб уникнути хибних спрацювань, систему навчили ігнорувати елементи конструкції автомобіля, зокрема підвіску та шасі, а також бруд, листя й інше дрібне сміття. Попередження з’являтиметься лише у разі виявлення потенційної загрози.

Чим рішення BYD відрізняється від Tesla

Наразі аналогічної функції немає навіть у Tesla. Американський виробник має режим Sentry Mode, який контролює обстановку навколо припаркованого автомобіля, а Dog Mode підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.

Крім того, система Autopilot може розпізнавати тварин під час руху, однак вона не перевіряє простір безпосередньо під автомобілем перед початком поїздки.

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BYD продовжує інвестувати в нові технології

Новий патент став частиною програми BYD із розвитку інтелектуальних систем допомоги водієві. Раніше компанія також представила технологію, яка за допомогою радіосигналів здатна виявляти дітей або домашніх тварин, випадково залишених у салоні автомобіля.

За даними бразильського видання AutoEsporte, компанія активно інвестує в інновації. Щодня BYD реєструє від 30 до 45 нових патентів у Китаї, а над створенням нових технологій працюють понад 120 тисяч інженерів і дослідників.

Нова система має зробити автомобілі безпечнішими не лише для водіїв і пасажирів, а й для домашніх та диких тварин, які можуть опинитися під припаркованим транспортом.

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