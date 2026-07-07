Microsoft Teams запускає ШІ-агента, який сам відповідатиме на запитання під час бесіди 07.07.2026, 00:17 — Технології&Авто

Microsoft запускає в Teams ШІ-агента Facilitator

Microsoft запускає в Teams ШІ-агента Facilitator, який слухатиме зустрічі та сам відповідатиме на запитання учасників, шукаючи інформацію в інтернеті.

Про це повідомляє Windows Latest з посиланням на оновлення в адміністративному порталі Microsoft.

Як працюватиме новий агент

Facilitator аналізуватиме розмову під час відеодзвінка в реальному часі та визначатиме моменти, коли учасники ставлять питання без відповіді або демонструють невпевненість у темі.

У такому разі агент самостійно шукає релевантну інформацію в мережі й публікує її в чаті зустрічі, не перериваючи розмову голосом.

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За словами видання, функція наразі працює виключно в текстовому чаті наради, а не в голосовому потоці, тож ШІ не перериватиме доповідача. Facilitator підтримується лише у стандартних запланованих зустрічах Teams — агента не можна додати до дзвінків, вебінарів чи загальнокорпоративних заходів формату town hall. При цьому він працюватиме і в кросорганізаційних зустрічах із зовнішніми учасниками.

Хто контролює доступ

Функція вимкнена за замовчуванням і потребує ручної активації. Увімкнути Facilitator може лише учасник із ліцензією Microsoft 365 Copilot — решта присутніх на зустрічі бачитиме його підказки без потреби купувати окрему підписку.

ІТ-адміністратори організацій можуть повністю заблокувати агента на рівні всієї компанії, а якщо в тенанті вимкнено функцію веб-пошуку Copilot, Facilitator також не зможе генерувати відповіді. У розділі поширених запитань Microsoft також окремо наголошує на конфіденційності даних: «Жоден з агентів у Teams не передає дані третім сторонам і не використовує їх для тренування моделі».

Коли чекати на функцію

Згідно з наявною у Microsoft дорожньою картою, розгортання Facilitator із функцією веб-пошуку розпочнеться на початку серпня 2026 року для користувачів каналу Targeted Release, а повністю доступною для всіх ліцензованих користувачів Teams функція стане до кінця серпня 2026 року. Facilitator працюватиме на десктопних застосунках для Windows і Mac, у вебверсії Teams, а також у мобільних клієнтах для iOS та Android.

Поки Microsoft вдосконалює ШІ-можливості Teams, компанія одночасно отримує критику й за інші проблеми застосунку — зокрема за високе споживання оперативної пам’яті версією для Windows 11, яку користувачі й оглядачі неодноразово називали такою, що потребує серйозної оптимізації.

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