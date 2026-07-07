Microsoft Teams запускає ШІ-агента, який сам відповідатиме на запитання під час бесіди

За словами видання, функція наразі працює виключно в текстовому чаті наради, а не в голосовому потоці, тож ШІ не перериватиме доповідача. Facilitator підтримується лише у стандартних запланованих зустрічах Teams — агента не можна додати до дзвінків, вебінарів чи загальнокорпоративних заходів формату town hall. При цьому він працюватиме і в кросорганізаційних зустрічах із зовнішніми учасниками.
Хто контролює доступ
Функція вимкнена за замовчуванням і потребує ручної активації. Увімкнути Facilitator може лише учасник із ліцензією Microsoft 365 Copilot — решта присутніх на зустрічі бачитиме його підказки без потреби купувати окрему підписку.
ІТ-адміністратори організацій можуть повністю заблокувати агента на рівні всієї компанії, а якщо в тенанті вимкнено функцію веб-пошуку Copilot, Facilitator також не зможе генерувати відповіді. У розділі поширених запитань Microsoft також окремо наголошує на конфіденційності даних: «Жоден з агентів у Teams не передає дані третім сторонам і не використовує їх для тренування моделі».
Згідно з наявною у Microsoft дорожньою картою, розгортання Facilitator із функцією веб-пошуку розпочнеться на початку серпня 2026 року для користувачів каналу Targeted Release, а повністю доступною для всіх ліцензованих користувачів Teams функція стане до кінця серпня 2026 року. Facilitator працюватиме на десктопних застосунках для Windows і Mac, у вебверсії Teams, а також у мобільних клієнтах для iOS та Android.
Поки Microsoft вдосконалює ШІ-можливості Teams, компанія одночасно отримує критику й за інші проблеми застосунку — зокрема за високе споживання оперативної пам’яті версією для Windows 11, яку користувачі й оглядачі неодноразово називали такою, що потребує серйозної оптимізації.