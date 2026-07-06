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Найпопулярніші вживані автомобілі, ввезені в Україну у червні

Технології&Авто
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Сегмент імпорту вживаних автомобілів в Україні демонструє стабільні показники. У червні автопарк країни поповнився 21 378 уживаними автомобілями, ввезеними з-за кордону. Порівняно з травнем обсяг імпорту практично не змінився, скоротившись лише на 0,3%. Водночас у річному вимірі ринок продемонстрував зростання на 3,9%.
Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.
Серед основних тенденцій місяця — домінування бензинових автомобілів та збереження високого попиту на середньорозмірні кросовери європейського й американського походження.
Динаміка ринку легкових авто
Динаміка ринку легкових авто, eauto.org.ua

Паливний розклад

Структура імпорту за типом пального у червні виглядала так:
  • бензин — 55,0%;
  • дизельне пальне — 20,1%;
  • електромобілі (BEV) — 12,4%;
  • гібриди (HEV/PHEV) — 9,3%;
  • автомобілі з ГБО — 3,2%.
Бензинові автомобілі забезпечили понад половину всіх реєстрацій серед імпортованого транспорту.
Частка дизельних авто становила п’яту частину ринку. Попри зниження вартості дизельного пального порівняно з попередніми місяцями, сегмент поки не повернувся до колишніх обсягів імпорту.
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Електромобілі та гібриди сумарно сформували понад 21% ринку. Найбільший попит мають моделі з акумуляторами підвищеної місткості, які забезпечують більший запас ходу та універсальність використання.

Рейтинг брендів та моделей

Серед виробників лідерство зберегли німецькі бренди.
До п’ятірки найпопулярніших марок увійшли:
  1. Volkswagen — 2 930 авто;
  2. Audi — 2 128 авто;
  3. Nissan — 1 711 авто;
  4. BMW — 1 644 авто.
Значна частина автомобілів надходить на український ринок із європейських лізингових аукціонів та страхових майданчиків США.
Топ-10 марок легковиків
Топ-10 марок легковиків
Головна зміна філософії українського імпорту відображена в модельному топі, де традиційні хетчбеки та універсали С-класу поступилися вершиною кросоверам. Volkswagen Tiguan (861 шт.) та Audi Q5 (671 шт.) впевнено взяли «золото» та «срібло» червневого заліку.
Повністю електрична Tesla Model Y (370 шт.) змогла зачепитися за дев’яту сходинку, підтверджуючи статус найліквіднішої «зеленої» машини на ринку.
Топ-10 моделей легковиків
Топ-10 моделей легковиків

Преміум-імпорт

У сегменті преміальних автомобілів найбільшу кількість перших реєстрацій серед імпортованих авто отримала марка Porsche. Протягом місяця українську реєстрацію пройшли 89 автомобілів цього бренду.
Також у червні було зареєстровано:
  • 12 автомобілів Maserati;
  • 3 автомобілі Bentley;
  • 2 автомобілі Lamborghini;
  • по одному автомобілю Rolls-Royce та Aston Martin.

Рідкісні автомобілі, зареєстровані в одному екземплярі

У червні на український облік поставили низку автомобілів, представлених лише в одному екземплярі.
Серед них — електромобілі китайських брендів Xiaomi, Avatr та Aiways, а також в’єтнамський VinFast.
До переліку рідкісних реєстрацій також увійшли автомобілі Saab, Lancia, Saturn і Scion — брендів, які мають історичне значення для світового автопрому або вже припинили існування.
Окремо варто відзначити реєстрацію BMW Alpina — автомобіля, що належить до вузькоспеціалізованого сегмента преміальних модифікацій BMW та традиційно випускається обмеженими партіями.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторинок УкраїниВживані авто
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