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Розробник Claude починає дослідження ліків для рідкісних захворювань

Технології&Авто
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Anthropic планує зосередитися на пошуку методів лікування захворювань, які традиційно не входять до пріоритетів великих біофармацевтичних компаній
Anthropic планує зосередитися на пошуку методів лікування захворювань, які традиційно не входять до пріоритетів великих біофармацевтичних компаній
Компанія Anthropic розпочинає внутрішню програму з пошуку нових лікарських препаратів у межах стратегії зі створення інструментів штучного інтелекту для фармацевтичної галузі.
Про запуск програми під час заходу в Сан-Франциско повідомив керівник напряму наук про життя в Anthropic Ерік Каудерер-Абрамс, передає CNBC.

Компанія зосередиться на лікуванні малодосліджених захворювань

За словами Каудерера-Абрамса, Anthropic планує зосередитися на пошуку методів лікування захворювань, які традиційно не входять до пріоритетів великих біофармацевтичних компаній через обмежену комерційну привабливість.
«Ми робимо це насамперед тому, що вважаємо: для створення правильних моделей, продуктів та інструментів, які допоможуть прискорити розвиток галузі, необхідно мати власний практичний досвід. Ми віримо в ефективність швидкого зворотного зв’язку, і ніщо не може замінити реальної участі в процесі розробки ліків», — зазначив він.
Водночас представник компанії не уточнив, які подальші кроки Anthropic планує здійснювати у разі виявлення перспективних лікарських кандидатів. Зазвичай у фармацевтичній галузі такі препарати проходять клінічні випробування перед виходом на ринок.

Anthropic розвиває ШІ-рішення для фармацевтичного сектору

У коментарі CNBC представник компанії зазначив, що статус суспільно корисної компанії (public benefit company) дає Anthropic можливість підтримувати проєкти, орієнтовані насамперед на користь для пацієнтів, зокрема в тих напрямах, які залишаються поза увагою комерційного ринку.
«Ми лише на початку цього шляху й будемо ділитися додатковою інформацією в міру розвитку проєкту», — повідомили в компанії.

Новий напрям підтримуватиме розвиток продукту Claude Science

Керівництво Anthropic позиціонує нову програму як можливість отримати практичний досвід, який допоможе вдосконалювати продукти для фармацевтичних компаній.
За словами керівника партнерств у сфері наук про життя Джони Кула, компанія планує поєднувати дослідження у сфері малодосліджених захворювань із розвитком і комерціалізацією спеціалізованого ШІ-продукту Claude Science для компаній галузі наук про життя.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
AnthropicClaude
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