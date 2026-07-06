Розробник Claude починає дослідження ліків для рідкісних захворювань Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Anthropic планує зосередитися на пошуку методів лікування захворювань, які традиційно не входять до пріоритетів великих біофармацевтичних компаній

Компанія Anthropic розпочинає внутрішню програму з пошуку нових лікарських препаратів у межах стратегії зі створення інструментів штучного інтелекту для фармацевтичної галузі.

Про запуск програми під час заходу в Сан-Франциско повідомив керівник напряму наук про життя в Anthropic Ерік Каудерер-Абрамс, передає CNBC.

Компанія зосередиться на лікуванні малодосліджених захворювань

За словами Каудерера-Абрамса, Anthropic планує зосередитися на пошуку методів лікування захворювань, які традиційно не входять до пріоритетів великих біофармацевтичних компаній через обмежену комерційну привабливість.

«Ми робимо це насамперед тому, що вважаємо: для створення правильних моделей, продуктів та інструментів, які допоможуть прискорити розвиток галузі, необхідно мати власний практичний досвід. Ми віримо в ефективність швидкого зворотного зв’язку, і ніщо не може замінити реальної участі в процесі розробки ліків», — зазначив він.

Водночас представник компанії не уточнив, які подальші кроки Anthropic планує здійснювати у разі виявлення перспективних лікарських кандидатів. Зазвичай у фармацевтичній галузі такі препарати проходять клінічні випробування перед виходом на ринок.

Anthropic розвиває ШІ-рішення для фармацевтичного сектору

У коментарі CNBC представник компанії зазначив, що статус суспільно корисної компанії (public benefit company) дає Anthropic можливість підтримувати проєкти, орієнтовані насамперед на користь для пацієнтів, зокрема в тих напрямах, які залишаються поза увагою комерційного ринку.

«Ми лише на початку цього шляху й будемо ділитися додатковою інформацією в міру розвитку проєкту», — повідомили в компанії.

Новий напрям підтримуватиме розвиток продукту Claude Science

Керівництво Anthropic позиціонує нову програму як можливість отримати практичний досвід, який допоможе вдосконалювати продукти для фармацевтичних компаній.

За словами керівника партнерств у сфері наук про життя Джони Кула, компанія планує поєднувати дослідження у сфері малодосліджених захворювань із розвитком і комерціалізацією спеціалізованого ШІ-продукту Claude Science для компаній галузі наук про життя.

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